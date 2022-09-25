Bakü'ye atanan eğitim müşaviri Ali Rıza Altunel'den skandal paylaşımlar...

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bakü Eğitim Müşaviri olarak atanan Ali Rıza Altunel’in sosyal medya paylaşımları tepki çekti. AKP’yi öven çok sayıda mesaj paylaşan Altunel’in, başkaları tarafından yapılan ve kendi hesabından paylaştığı gönderiler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Erdoğan’ın açılış yaptığı makaslar, Kılıçdaroğlu’nun beyin hücresinden daha fazla”, Millet İttifakı’na yönelik “zillet”, “Avrupa’dan yüzde 70 ‘reis’ oyu ile sizi yönetecekleri yine biz belirleyeceğiz çünkü siz malsınız” gibi sözler de yer alıyor.

Altunel, 20 Eylül’de sosyal medya hesabından Bakü Eğitim Müşaviri olarak atandığını duyurdu. Açıklamasında yazım yanlışı yapan Altunel’in paylaşımına çok sayıda yurttaş tepki gösterdi.

Altunel’in yazım yanlışının yanı sıra başkaları tarafından yapılan ve kendi hesabından paylaştığı gönderiler de dikkat çekti. AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öven paylaşımların da arasında bulunduğu içeriklerin bazıları şöyle: