Muhalefete 'kaosa sürüklemeyin' demişti: Ahmet Davutoğlu'ndan geri adım!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:26

Güncelleme: 22.03.2025 - 18:26

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tüm Türkiye’de başlayan protestolar devam ediyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu söz konusu protestolara ilişkin “Türkiye’nin sokakları, her yerde hareketlilik, kaos beklentisi. Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu, ifadelerine gelen tepkiler sonrası geri adım attı. Davutoğlu, şunları söyledi:

“Ben bir ilim adamı, bir siyasetçi, bir devlet adamı olarak net konuşurum, açık konuşurum. Şimdi de açık bir şekilde son gelişmelerle ilgili tavrımı ortaya koyuyorum.

1. Yolsuzluk kimin tarafından yapılırsa yapılsın hem ahlaksızlıktır, hem suçtur. İktidar yolsuzlukla ilgili mücadelede samimiyse önce kendi cephesinde yapılan yolsuzluklarla yüzleşmeli ve oralarda soruşturma başlatmalıdır.

2. Son operasyonlar muhteva ve zamanlama açısından bir siyasi mühendislik çabasıdır ve bunun açık bir şekilde karşısındayız.

3. Bu gelişmeler karşısında bütün toplum kesimlerinin ve muhalefetin toplantı ve gösteri yapma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez.

4. Bu toplantı ve gösterilere katılan herkesin muhtemel provokasyonlara ve ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemlere karşı çok dikkatli olmak sorumluluğu vardır. Bu dört mesajım kendi içinde tutarlıdır. Bütün vatandaşlarıma da seslenerek ifade ediyorum. Biz her zaman hakkın, hukukun, adaletin, özgürlüklerin yanında yer aldık. Bu tür saptırmalara asla itibar etmeyiniz"