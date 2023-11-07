Muhalefetin 'kara para'ya yönelik araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 19:17

Güncelleme: 07.11.2023 - 19:17

İYİ Parti'nin, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçların engellenmesine yönelik araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün Genel Kurul'da görüşülmesine ilişkin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta şunları söyledi:

'TÜRKİYE BU KONULARLA ANILMAYA BAŞLANMIŞTIR'

"Maalesef Türkiye özellikle son 10 yılda çok ciddi bir şekilde yolsuzlukla, yasa dışı bahis, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı hatta organize suç örgütlerinin merkezi haline gelme gibi konularla anılmaya başlanmıştır. Bu konunun Meclis gündeminde bir araştırma komisyonu tarafından görüşülmesi lazım.

Son 5 yılda 3 defa varlık barışı adı altında yurt dışından Türkiye'ye para getirilmesini sağlayıcı kanun çıkartmış bu Meclis muhalefetin bütün itirazlarına rağmen. Konusu suç teşkil eden bir nedenle dahi kazanılmış olsa bu paraların Türkiye'ye getirilmesi durumunda hiçbir şekilde soruşturulmayacağına hiçbir şekilde vergi inceleme yapılmayacağına ilişkin buralarda kanun çıktı. Biz dedik ki, 'bu Türkiye'yi çok sıkıntıya sokar, Türkiye gri listeye gider' demiştik. Zaten gri listeye de girdi. 'Neyden olursa olsun' gibi bir tanımlama olabilir mi? 'Silah kaçakçılığı, uyuşturucu parası da olsa Türkiye'ye getir ben senden 5 kuruş vergi almayacağım ve onunla ilgili olarak hiçbir soruşturma hiçbir vergi incelemesi yapmayacağım' diyorsunuz. Sanayicinin özellikle muhalifse vergi incelemeleri adı altında canını çıkartıyorsunuz.

'BU HATADAN KAYNAKLANMAZ'

Ödemeler dengesinde 'net hata ve noksan' diye bir kalem vardır. Birincisi; istatistiki olarak bazı şeyleri ölçemezsiniz, hatalı ölçüyorsunuzdur. Bizimki bundan kaynaklanmıyor. Kimi zaman 10 milyar dolar giriş, kimi zaman 10 milyar dolar çıkış oluyorsa bu hatadan kaynaklanan bir şey değil. Bunan anlamı; kaynağı belirsiz para girişi. Özellikle seçim dönemlerinde, mesela; 2023 seçimleri öncesinde 15 milyar dolar bir anda Türkiye'den çıkıyor. Seçim sonucu belli ki istedikleri gibi oluyor hemen 16,3 milyar dolar giriyor. Mayıs ayında bir dalgalanma oluyor 9 milyar çıkıyor sonra 10 milyar giriyor. Helal kazanılmış bir para seçimin sonucuna bağlı olarak bir ülkeye girer çıkar mı? Para problemli bir paraysa, 'yarın iktidar değişir ben soruşturma geçiririm' dersen seçim öncesi çıkartıyor, 'seçim sonrası bizim iktidar devam ediyor' diyor tekrar sokuyor.

'DİLAN POLAT REZALETİ YAİIYORUZ'

Dilan Polat rezaleti yaşıyoruz. Bu küçük bir şey, Türkiye'de yaşananların sembolik bir örneği. Dilan Polat meselesini bir tane avukat çıkartıyor. Bu devletin MASAK'ı yok mu? Dilan Polat meselesi küçük ama bu küçüğü dahi çıkartamıyor. Gelir İdaresi yok mu, teftiş kurulları yok mu? Milyonlarca lira para harcıyor, 3-5 bin lira vergi veriyor bu insanlar ve bunları göstere göstere yapıyorlar. Nerede bu devletin kurumları? Bunların üstüne gitmezseniz Türkiye uyuşturucu, kara parayla anılır. Bunun bedelini millet olarak ödüyoruz. Güvensizlik olarak ödüyoruz, risk primi olarak ödüyoruz. En son Hazine yüzde 42,2'yle borçlandı. Döviz cinsinde yüzde 10'un üzerinde borçlanıyor. Ondan sonra Mehmet Şimşek fakirin fukaranın üzerine biniyor.

KYK borcunu ödemedi diye haciz gelen gençlere bir ülkede yaşıyor, milyarca dolar orada vergilendirilmeyen paralar var oralara gidilmiyor. Bunun sonucunda Türkiye; hukukun üstünlüğünde 2017'den bu yana 15 basamak kötüleşiyor, yolsuzluk algı endeksinde 2018'den sonra 23 basamak kötüleşiyor, özgürlük endeksinde 2017'den bu yana 49 basamak kötüleşiyor, insani özgürlük endeksinde 23 basamak, ekonomik özgürlük endeksinde 17 basamak kötüleşiyor. Bu konuların üzerine gidilsin."

'BAKAN, ESKİ BAKANDAN HESAP SORUYOR'

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Son yıllarda Türkiye'de kamu düzeni öyle bozuldu ki artık suç örgütü liderlerinin siyasilerle görüntü verdiği dönemlere geldik. Bizim bu itirazımıza mevcut İçişleri Bakanı da doğrulamaktır. Mevcut İçişleri Bakanı’nın her yaptığı doğrunun arkasındayız. Bir bakan kendinden önceki bir bakana hesap soruyor. Önceki dönem İçişleri Bakanı devri sabık olarak yaratılıyor" dedi.

KOCADOĞAN'DAN 'TUZLASPOR' ÇIKIŞI

Türkiye futbol liglerinde alt kategorilerde mücadele eden Tuzlaspor ile ilgili MASAK'ın neden soruşturma yürütmediğini soran HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Kocadoğan, "TFF Birinci Ligi'nde mücadele eden Tuzlaspor'un maç bileti fiyatları nasıl 4 bin TL olabiliyor? İddiaya göre kulübün başkanı Bulgaristan'da bir bahis şirketinin ortağıdır. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maça bilet almaya çalışan gazeteci Murat Ağırel ilginçtir ki bu kadar yüksek meblağlara rağmen maç biletlerinin büyük bir kısmının satıldığını görüyor. Ama maç başladığında trübünlerde sadece 3-4 taraftar maç izliyor. Bulgaristan'da yasa dışı yollarla kazanılan bahis paraları, bilet fiyatlarıyla aklanıyor olabilir mi? Tuzlaspor- Keçiören maçına Bulgaristan'dan oynanan büyük bahis oranına ne diyeceksiniz? Skor tam da bahisçimizin istediği gibi bitiyor. Bahisçi bir kaç milyon kazanıyor. Dilan ve Engin Polat olayında kara para aklayanlarla son derece iyi bir mücadele verildiği ifade ediliyor ama bunlarla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmüyor" diye konuştu.

'VARLIK BARIŞI'NA DEĞİNDİ

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise şunları kaydetti:

"Ülkemizde kara para bir taraftan yasallaştırılıyor, bir taraftan da yurt dışındaki paralar, varlıklar transfer edilerek mali yükümlülüklerden kurtuluyor. Bu iş maalesef ki ülkemizde çıkarılan yasalarla gerçekleştirilmekte. 12 yıldır AKP iktidarı döneminde 6 defa varlık barışı yasası çıkarılmış durumda. Bu yasalarla özellikle yurt dışında bulunan döviz, para, altın, hisse senedi gibi değerler Türkiye'ye sokulmakta; özellikle de son çıkarılan yasayla da bildirilerin varlıkların değerleri üzerinden yüzde 3 vergi ödenerek yasallaştırılmakta. Bu uygulama sonucunda ülkemiz 21 Kasım 2021 tarihinde kara para ve terörün finansmanıyla mücadele de önlemlerin yetersiz olduğu sonucuna varılarak gri listeye alındı."