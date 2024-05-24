‘Muhalefetle görüşmeye hazırdık’
AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir kez daha “normalleşme” adımının geldiği kaydedildi.
Toplantıda Erdoğan’ın, MKYK üyelerine, 2 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmeyi anlattığı ve “Biz her zaman muhalefetle görüşmeye, temasta kalmaya hazırdık ama önceki yönetim buna çok imkân vermedi. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Yenikapı ruhuna iki, üç hafta dayanabildi” dediği kaydedildi.
AKP kulislerinde,
Erdoğan’ın da en kısa
zamanda CHP Genel Başkanı
Özgür Özel’i ziyaret edeceği
konuşuluyor. Ziyaretin
haziran ayı ortalarında
gerçekleşebileceği, Kurban
Bayramı’nda da CHP ile
AKP arasında “nezaket
ziyaretlerinin yapılacağına”
işaret ediliyor. AKP’nin
daha önce ekim ayı
başında yapacağı belirtilen
kurultayının ileri bir tarihe
ertelendiği ve 2025’te de
yapılabileceği konuşuluyor.
Ayrıca kadrolarda bu tarihten
itibaren bir değişimin
yaşanabileceği ileri sürülüyor.
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