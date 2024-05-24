‘Muhalefetle görüşmeye hazırdık’

Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2024 - 04:00

Toplantıda Erdoğan’ın, MKYK üyelerine, 2 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmeyi anlattığı ve “Biz her zaman muhalefetle görüşmeye, temasta kalmaya hazırdık ama önceki yönetim buna çok imkân vermedi. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Yenikapı ruhuna iki, üç hafta dayanabildi” dediği kaydedildi.

AKP kulislerinde, Erdoğan’ın da en kısa zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edeceği konuşuluyor. Ziyaretin haziran ayı ortalarında gerçekleşebileceği, Kurban Bayramı’nda da CHP ile AKP arasında “nezaket ziyaretlerinin yapılacağına” işaret ediliyor. AKP’nin daha önce ekim ayı başında yapacağı belirtilen kurultayının ileri bir tarihe ertelendiği ve 2025’te de yapılabileceği konuşuluyor. Ayrıca kadrolarda bu tarihten itibaren bir değişimin yaşanabileceği ileri sürülüyor.

