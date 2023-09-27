Muhalefetten Erdoğan'a 'cep telefonu ve bilgisayar' tepkisi: Yaraya merhem olmayacak

Yayınlanma: 27.09.2023 - 19:22

Güncelleme: 27.09.2023 - 19:22

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, bugün bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi. SP il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Kaya, üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteği hakkında konuştu. Kaçak göçmenler ve uyuşturucunun ülkenin ciddi bir sorunu olduğunu ifade eden Kaya, 3 ay içerisinde ülke sınırlarından 59 bin kaçak geçişin engellediğini hatırlattı.

'DEMEK Kİ SINIRLARIMIZ GÜVENLİ DEĞİLMİŞ'

Mustafa Kaya, şunları söyledi:

"Takip edilmesi gereken kaçak insanlar var bu ülkede. Biz nasıl sosyal barışımızı koruyacağız? Biz nasıl sokaklarımızda güvenle yürüyebileceğiz. Kim olduğunu bilmediğimiz insanlarla, burada niçin bulunduğunu bilmediğimiz insanlarla aynı ortamı paylaşarak nasıl geleceğe güvenle bakacağız. Sayın Bakanın söylediği başka bir şey daha vardı. Bu da çok ilginç. Bizim seçim öncesi dile getirdiğimizi de teyit eden cinstendi. Dedi ki; 'sınırlarımızdan 59 bin kaçak geçişi engelledik'. 3 ay içerisinde, 59 bin kişi sınırlarımızdan geçmek için harekete geçmiş, gelmiş bizim güvenlik güçlerimiz 59 bin kişiyi sınırda durdurmuş. Ya 3 ay öncesinde neler oldu? Ekranlarda, sosyal medyada, televizyon haberlerinde duyduğumuz tırların kasalarından inen insanların şehirlerin içlerine doğru kaçtığı görüntüler demek ki gerçekmiş. Demek ki sınırlarımız güvenli değilmiş. Demek ki problemlerimiz varmış ve Sayın Bakanın yapmış olduğu bir başka açıklama da şuydu; uyuşturucu, en büyük tehditlerin başında geliyor. Gençlerimiz uyuşturuluyor.

'YARAYA MERHEM OLMAYACAK'

Yeterli olmasını söylemek mümkün değil. Millete verilecek küçücük bir şey bile o milletin faydasınaysa bunun tabii ki bizim tarafımızdan ‘vay niye verdiniz’ diyecek durumda değiliz. Sonuçta insanımız bundan faydalanacak ama bütün bunların maalesef ‘şu telefon olur, bu telefon olmaz, şu bilgisayar olur bu bilgisayar olmaz’ gibi açıklamalarla beraber sanki bir algı operasyonuna dönük. Sadece gençlerin taleplerinin yoğunlaştığı bir ortamda, göreceksiniz siz de telefon, bilgisayar ihtiyacı olan gençlerin önemli bir kısmı bundan faydalanma ihtiyacı duymayacak çünkü hedefledikleri o teknolojik ürünlere ulaşamayacakları için ondan da istifade etmek istemeyecekler. Böylece bu iktidar da bunu bir propaganda dili olarak gençlere verdikleri bunları kamuoyunda dillendirmeye çalışacak. Ben bunun yaraya merhem olacağı kanaatinde değilim."