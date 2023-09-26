Son Dakika... Erdoğan 'müjde'leri duyurdu: Telefon ve bilgisayarda sınır 9 bin 500!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 19:20

Güncelleme: 26.09.2023 - 19:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Özellikle dış politika kulvarında yoğun bir gündemimiz vardı. Cezayir Dışişleri Bakanı ve Birleşik Devletler Müslüman Kuruluşlar Konseyi heyetini kabul ettik.

ORTA VADELİ PROGRAM

OVP'nin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de son derece olumluydu. Dünya Bankası grubunun 18 milyar dolarlık yeni yatırım paketi eklemesi bunun bir işaretiydi. Ülkemize yönelik önyargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamların daha da yükseldiğini göreceğiz. Temel hedefimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen politikalarla, sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır. Programın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 12. Kalkınma Planı'nı ve hükümet programını yakında milletimiz ve iş dünyamızın takdirine sunacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyon tamamının milli hedefi, ülküsü ve idealidir. Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak gayesidir. Siyaset arenasında verdiğimiz mücadelenin amacı da zaten budur. Milletimizin her bir ferdini orta vadeli programa destek olmaya davet ediyorum.

ÖĞRENCİLERE TELEFON VE BİLGİSAYAR 'MÜJDESİ'

Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söylemiştik. Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

EVLİLİK KREDİSİ

Seçim dönemindeki vaatlerimizden birisi Aile ve Gençlik Bankasının kurulmasıydı. Projeyle ilgili çalışmalar tamamlandı. İlerleyen günler kanun teklifi Meclis'in takdirine sunulacak. Bankaya gelir tesis etmek için madenlerden gelenlerin bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı deprem bölgesinde başlatacağız.

AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLER

Gazi Mustafa Kemal'in Türk kapısı dediği Nahcivan'da kardeşlerimizle kucaklaştık. Bizler için ayrı bir stratejik öneme sahiptir. 2020 yılında sözünü verdiğimiz Iğdır-Nahcivan doğalgaz boru hattının temelini attık. Nahcivan'ın doğalgaz ihtiyacı karşılanacak. 3 yeni anlaşmayla Azerbaycan'la iş birliğimizi güçlendirdik.

Karabağ'da Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği operasyondan hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnsani yardımların ulaştırılmasında da Azerbaycan makamları olağanüstü bir çaba göstermiştir. Ermeni halkının refahı komşularıyla kavgadan değil barıştan geçiyor. Türkiye bölgenin huzura kavuşması için elinden geleni yapacaktır. Nahcivan üzerinden kara yolu bağlantımızı kesintisiz haline getireceğiz. Bölgemizi bir barış ve refah havzasına eriştirmeyi planlıyoruz.

Ulaştırma Bakanlığı Zengezur koridoru ve diğer ulaştırma projelerine ilişkin sunum yaptı. Sürdürülebilir kalkınma hükümete geldiğimizden beri tüm programların esasını oluşturdu. Ülkemizin eksiklerini gidermekle kalmadık ufkunu da aydınlattık. Dünya krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyor, Türkiye'nin bu dönemde kalkınmasını sürdürmesi büyük bir başarıdır.

Yenilebilir projelere kadar kendimizi yeni ufuklar açtık. İnsanlığa karşı hükümlülüklerimizi yerine getirmekten asla geri durmadık. Dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. Her türlü platformda Türkiye'nin küresel statükoyla karşı karşıya kalması olağandır. Türkiye'ye tüm kapıların ardına kaçılması kadar beklenemez.

ERDOĞAN MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Hiçbir projenin Türkiye olmadan başarılı olamayacağını gördük, başardık. Hepsi gün geldi Türkiye'nin desteğine muhtaç oldular. Olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaktır. Bizi rakip görenler ise kimi sömürge geçmişiyle tek taraflı dayatmalarla masanın üzerinde tepinmeye çalıştılar. Altılı Masa'da olduğu gibi tepindiler hepsi yok oldu. Türkiye'yi oyun dışına itme gayretleri hep başarısız oldu. Kim hangi oyunu kurarsa kursun biz oyunları boza boza yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'ye dost olan kazanır husumet besleyen kaybeder. Tüm dünyada barışı, birlikte kazanmayı, insanı esas alan bir siyaset yürütüyoruz.

Gençlerimiz başta olmak üzere manevi hedeflerimizi hedef alan kampanyaların amacının bu güçlü durumu yıkmak olduğu açıktır. Milletimize karşı boynumuzun borcu olan bu mücadeleyi sürdürmek için daha fazla destek bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz başarıyla devam ediyor, son terörist de ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılana dek bu mücadeleyi içeride ve dışarıda sürdüreceğiz.

SAHTE VE ALDATICI İLANLARA PARA CEZASI

Hayat pahalılığını da gidermek de bizim görevimizdir, vatandaşın lokmasına göz dikenlere göz açtırmıyoruz. Çeşitli adımlarla otomobil piyasasındaki balonu söndürdük. 1 Kasım itibarıyla sahte ve aldatıcı ilanlardan uzak duruyoruz, 100 bin TL'ye kadar para cezası uygulayacağız.

Deprem bölgesinde de inşaat malzemeleriyle ilgili benzer durumlar yaşandığını görüyoruz, idari ve yasal tehditleri de alarak bu fırsatçıların üzerine gideceğiz. Devleti, milleti, özel sektörüyle her kesimden insanıyla birlikte göstereceğimiz ferasetle başarıya ulaştıracağız. Günübirlik kazanç için milletini tehlikeye atan insan tipi bu memlekete ait değildir. Güreş, yüzme ve voleybol başta olmak üzere göğsümüzü kabartan tüm sporcularımızı şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyorum.