Muhalefetten ‘samimiyet’ testi: 'Bizim teklifimize evet verin'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 08:00

AKP’nin MHP ve BBP’yle ortaklaşa Meclis Başkanlığı’na sunduğu, “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasını” öngören anayasa değişikliği teklifinin TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerine dün başlandı.

AKP’li Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan komisyona HDP’li üyeler katılmadı. İYİ Parti “hiçbir kadının kıyafeti nedeniyle engellenmemesi” gerektiğinden hareketle değişiklik önergesi verirken, muhalefet iktidara, “Samimiyseniz, bizim teklifimize evet verin, biz de sorunu çözelim” çağrısı yaptı.

Teklif sahibi AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, “Başörtüsü meselesi bizim için hayati meseledir, imanidir. Siyaset nedir?” sözleri dikkat çekti.

3 maddelik anayasa değişikliği teklifinin mevcut anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüldüğünü belirten Beyazıt, teklifin “ailenin korunmasına” yönelik maddesine ilişkin “İnsan fıtratına yönelik tehditlerin önünde set çekilmiş olacaktır. İki ayrı cinsiyetin evlenmesi ile kurulacak aile milletimizin teminatıdır” dedi.

"KİMSEYİ ENGELLEMEYİN"

Komisyonda, İYİ Parti de teklife ilişkin değişiklik önergesi sundu. Önergede, teklifin birinci maddesinde şu değişikliğin yapılması isteniyor: “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz.”

Bu değişiklikle İYİ Parti, “başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili de güvence getirilmesini” istiyor. İYİ Parti ayrıca teklifin “ailenin korunmasını” içeren maddesine de “çocukları korumaya yönelik” hüküm konulmasını istedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, komisyonda yaptığı konuşmada da partisinin değişiklik teklifinin kabul edilmesi durumunda teklife destek vereceklerini açıkladı.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “OHAL’de, sıkı yönetim ve savaş halinde anayasa değişikliği yapılmaz. Bunun güncel versiyonu seçim halinde anayasa değişikliği yapılmaz” değerlendirmesinde bulundu.