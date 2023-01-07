Altılı masanın anayasa değişikliği açıklamasına tepki: 'Laikliğin önemini göz ardı ediyor'

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

6’lı masa toplantısının ardından yapılan açıklamada, Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan, “türban serbestisi” ve aileye ilişkin düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifine de değinildi.

Açıklamada, uzlaşı mesajı verilerek, “İktidar samimi ise bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemeli” denilmesi ise tepki çekti.

(Şenal Sarıhan)

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, yaptığı açıklamada, “6’lı masanın, anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı açıklama, laikliği korumanın yaşamsal önemini göz ardı ediyor. Kadın örgütlerinin yoğun çabası berhava (boşa gitmek) ediliyor. Bu uğurda yaşamını yitiren Bahriye Üçok, ‘Laiklikten geriye dönüş, demokrasiden vazgeçiştir’ diyordu. İçinde bulunduğumuz bu karanlık ortamda siyaset kurumu, birliğinin temelini tavizlere değil, aydınlanmanın ilkelerine sarılarak atmalı. Bugün kadınların ‘Müzakere dahi etmeyin’ çağrısı, salt kendi kurtuluşları için değil, laik bir toplum için yükseltilmiştir. Bunu görmemek tarihi bir hata olacaktır” dedi.

