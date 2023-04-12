Muhammed Nur Nahya'dan yeni 'Erdoğan' taklidi: 'Çav Bella'dan Dombra'ya U dönüşü'
Sosyal medyada Erdoğan taklitleriyle bilinen fenomen Muhammed Nur Nahya'nın 'Çav Bella'dan Dombra'ya U dönüşü' isimli yeni videosu Twitter'da gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla bilinen fenomen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video yayınladı.
"Çav Bella'dan Dombra'ya U dönüşü!" notuyla paylaşılan videoda, Çav Bella şarkısını çalıp söyleyen gençlerin yanına gelen Nahya, Erdoğan'ı taklit ederek şarkının Dombra'ya dönüşmesine sebep oluyor.
"MAŞALLAH! İŞTE ASIM'IN NESLİ!"
Ardından Nahya, gündem olan Erdoğan sesiyle "Maşallah! İşte Asım'ın nesli!" dedi.
Söz konusu video Twitter'da gündem oldu.
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