Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ettiği videolarla ünlenen Muhammed Nur Nahya, bu kez yerli otomobil TOGG ile ilgili bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları ile tanınan Muhammed Nur Nahya isimli genç, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.
Nahya, videosunda TOGG'un açılış etkinliğine katılmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın sesi ile tiye aldı. Nahya, "Bir de ön sipariş listesinin en üstlerinde ismi var. Ya sen elektrik faturasını ödeyemeyen adamsın, ne yapacaksın elektrikli aracı. Silin dedim o ismi hemen" dedi.
"SOLA DÖNDÜRÜYOR BİZİ"
Erdoğan taklidiyle aracın özelliklerini öven Nahya, 'Sola dönün' uyarısı veren navigasyon için, "Bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da navigasyonu düzeltmemiz lazım, sola döndürüyor bizi" ifadelerini kullandı.
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