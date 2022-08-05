Muharrem İnce: Bu ülkenin en güvenilir kurumu ÖSYM'yi bile ne hale getirdiler

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:50

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına KPSS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnce, "Türkiye'nin 3 A'ya yani akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı var. 'Şaibe var sınavı iptal edelim, başkanı görevden alalım' bu sorunu çözmez. Bu ülkenin en güvenilir kurumu ÖSYM'ydi. En güvenilir kurumu bile ne hale getirdiler? Hiç kimse ÖSYM'den şüphelenmezdi. Yıllarca soruları FETÖ'cüler çaldı. Kendi yandaşlarına verdi. Bunu söylediğimizde FETÖ'ye toz kondurmuyorlardı" dedi.

"ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ ÇALIYORLAR"

Sınavın iptal edilmesinin ve başkanın görevden alınmasının sorunu çözmeyeceğini belirten İnce, şöyle konuştu:

Bir kere şeffaf olunması lazım. Gençlerin umutlarını kırmamak lazım. Ayrıca mülakatları da konuşmak lazım. KPSS'den yüksek puan alsan da sorun çözülmüyor. Mülakatta eliyorlar. Ahlaksızlık, bu ülkede diz boyu artık. Bu ülkeye önce ahlak lazım. Çocukların hayallerini çalıyorlar. FETÖ'ye teslim ettiler, şimdi başka bir tarikata teslim ediyorlar. Yani, 'Biz FETÖ'ye teslim ettik yargıyı, şunu bunu' deyip sonra da 'Bize darbe yaptılar' diyorlar. Akıllanmıyorlar da. Sözde FETÖ'den kurtuluyorlar başka bir tarikata teslim oluyorlar.

Basın açıklamasının ardından İnce, Bodrum'da ziyaretlerini sürdürdü.

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğu iddia edildi.

Sosyal medya ve basında gündeme gelen iddiaları yalanlayan açıklanmasından saatler sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceme talimatı verdi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

Devlet Denetleme Kurulu, iddialarla ilgili incelemesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da soruşturma başlattı.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurdu. Polis Yediiklim Yayınları'nın iki merkez binasına baskın yaparak dokümanlara el koydu.

İddiaların ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, 31 Temmuz günü gerçekleştirilen KPSS'nin tüm oturumları iptal edilerek, sınavın tekrar yapılacağı açıklandı.