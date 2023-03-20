Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 14:49

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 14:49

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs’taki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi.

Başvurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

Ben çetin cevizim öyle pes etmem. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu seçimi alacağız. Bundan hiç kuşkum yok.

Bugün oy oranımız (yüzde) 19-20’lerde. Bunu herkes biliyor. AK Parti’nin içindeki anketçiler de biliyor, CHP’nin içindeki anketçiler de. Biz bu seçim kampanyasını göreceksiniz (yüzde) 30’un üzerinde tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla seçimi kazanacağım. Ben dilekçemi verdim adaylığım için.