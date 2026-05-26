Muharrem İnce'den Özgür Özel'e büyük jest

CHP Genel Başkanı Başkanı Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenen ancak Valilik izni olmadığı için polisin müdahalesiyle karşılaşılan yurttaşlarla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

CHP lideri, Gündoğdu Meydanı'na çıkan kavşakta, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde otobüsten yurttaşları selamladı.

MUHARREM İNCE'DEN BÜYÜK JEST

Mitingde kullanılan otobüsteki bir ayrıntı ise dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, otobüsün eskiden Memleket Partisi'ne ait olduğu görüldü.

Geçtiğimiz aylarda CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'nin, seçim otobüsünü Özgür Özel'e tahsis edildiği öğrenildi.

