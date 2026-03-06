Muharrem İnce'den, Tanju Özcan'ın öğrenciler için kurduğu vakfa bağış çağrısı

CHP'li Muharrem İnce, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın öğrenciler için kurduğu Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (BOLSEV) bağış yaptığını açıklayarak, "Sizleri de haksız/hukuksuz bir kararla tutuklanan Tanju Özcan ve öğrenciler ile dayanışmaya davet ediyorum" dedi.

Muharrem İnce, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın öğrenciler için kurduğu Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (BOLSEV) bağış yaptığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanju Özcan’ın Bolu’da öğrencilere burs vermek için kurduğu BOLSEV Vakfı’na öğrencilerin bursları kesilmesin diye bağışta bulundum. Sizleri de haksız/hukuksuz bir kararla tutuklanan Tanju Özcan ve öğrenciler ile dayanışmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.