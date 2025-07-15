Muharrem İnce'den Yusuf Tekin'e: Önce okullara sabun koy

Cumhuriyet'in 24 Haziran'da duyurduğu haberde, LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'li Muharrem İnce LGS'deki şaibelere ilişkin, "MEB’in yaptığı LGS’den pis kokular geliyor. Son 5 yılın en zor sınavı olduğu söylenen sınavdan rekor sayıda, 719 birinci çıkmış. MEB’in derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu birinciler hangi illerden ve hangi okullardan?" sorularını yöneltti.

"GERİZEKALIYA ANLATIR GİBİ..."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün İnce'ye verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Gerizekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar. ‘LGS’den pis kokular geliyor’ diyorlar, ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasından çıksın çünkü eğer pis koku varsa CHP’li belediyelerin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyor. CHP’nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Objektif bakmaya çalışsınlar."

"ÖNCE OKULLARA SABUN KOY"

Tekin'in bu sözlerine İnce'den yanıt gecikmedi.

Muharrem İnce şunları yazdı:

"Akılsız, düzeysiz ve Tekinsiz Yusuf, sahibine yaranarak koltuğunu garantilemeye çalışmak yerine; önce okullara sabun koy, sonra Milli Eğitim’den gelen pis kokuları temizle. Sınavlarında şaibe, mülakatlarında torpil, okullarında ideolojik dayatma var.

Senin görevin siyaset yapmak değil çocuklara eşit ve nitelikli eğitim verilmesini sağlamak. Altını pislettiğin Bakanlık koltuğundan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun. Hırsızlığınızın sınırı yok bunu en çok gençler biliyor.

LGS birincileri hangi okullardan açıklamadın!

LGS sonuçlarını bağımsız bir komisyon incelesin dedim, sağır kaldın!

Yaptığın sınava güveniyorsan önce bunları yap!"