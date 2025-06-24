1 milyon öğrencinin kaderiyle mi oynandı? 'LGS soruları sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldı' iddiası

1 milyona yakın öğrenci 15 Haziran’da Liselere Geçiş Sistemi sınavına girdi.

Öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli duraklarından bir tanesi olan LGS sınavıyla ilgili Cumhuriyet çarpıcı bir iddiaya ulaştı.

15 Haziran günü sınav bitmeden önce bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu öne sürüldü. İddiaya göre, bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda, (LGS) kapsamında yapılan sınavın "sözel kitapçığına" ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşıldı. Belgelerde, "2025-LGS-Sözel.pdf" isimli dosyanın saat 12.00’de, yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği görülüyor.

Ayrıca, bazı kullanıcılar "sayısal kitapçığın" da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını ifade etti. Oysa sınavın ikinci oturumu 12.50'de sona erdi.

Sadece kitapçık değil, soruların cevap anahtarları da grup içinde dolaşıma sokuldu. Paylaşımların ardından bazı üyeler, bunun sakıncalı olduğunu belirterek uyarıda bulunurken, bazılarının mesajlarını sonradan sildiği görüldü.

İddialar yalnızca sınav güvenliğini değil, milyonlarca öğrencinin katıldığı böylesine kritik bir sınavda eşitliğin zedelendiğini de gündeme getiriyor. Görsellerde, bazı kullanıcıların sınav bitmeden içerik paylaşımının “çok sakıncalı” olduğunu açıkça dile getirdiği, buna karşın paylaşımların sürdüğü dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav sorularını resmi olarak saat 14.00 sularında yayınladığı bilinirken, sınav bitmeden 1 ila 1.5 saat önce soruların ve cevapların gruplarda dolaşması "sorular ve cevaplar sızdırıldı mı" sorusunu akıllara getirdi.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu paylaşımların nasıl temin edildiği, kimler tarafından dağıtıldığı ve bu içeriklerin kimlere ulaştığı soruları yanıt bekliyor.





YAŞANANLARA TEPKİ

Söz konusu iddialara Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan tepki gösterdi.

Aydoğan şöyle konuştu:

"MEB öğrencilerimize, velilere, kamuoyuna acilen açıklama yapmalıdır. Söz konusu olan milyonu aşkın öğrencimizin emeğidir. Elemeye, rekabete, yarışa dayanan merkezi sınavlar nedeniyle aileler bütçelerinin önemli kısmını eğitime, özel kurslara, sınav kaynaklarına ayırmakta, öğrenciler yaşamlarının en güzel yıllarını bu kıyasıya yarış yüzünden kendisine bir gelecek yaratabilmek için kaygıyla, stresle eğitim hayatı boyunca bu sınavlara hazırlanarak geçirmektedir. İddialar doğruysa yaşanılan eğitimin paralılaştırılmasının, eğitimde her geçen yıl artan eşitsizliği gizlemenin temel aracı olan merkezi sınavların, LGS’nin aynı zamanda adaletsizliğin de aracı haline getirildiğinin en somut kanıtıdır. Başta kopya skandalları olmak üzere merkezi sınavlara ilişkin güvenin defalarca sarsıldığı ülkemizde bu iddia gerçekse yaşanılan büyük bir skandaldır."