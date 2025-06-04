Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İnce İmamoğlu'nun moralinin iyi olduğunu dile getirerek ''Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Bakanlığına dezenfektan satan bakanı yargıladın mı? Dört bakan vardı, onlara ne oldu? Saatçiler vardı... Bunlara ne oldu? Bunları neden yargılamıyorsun? Peki belediye başkanları vardı... İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Düzce.. onları neden yargılamadın?'' ifadelerini kullandı.



