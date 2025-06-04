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Muharrem İnce İmamoğlu'nun mesajını paylaştı

Muharrem İnce İmamoğlu'nun mesajını paylaştı

4.06.2025 19:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muharrem İnce İmamoğlu'nun mesajını paylaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, görüşme sonrası İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, ziyaret çıkışı İmamoğlu'nun mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİR İKTİDARIN EN ZAYIF VE ÇARESİZ HALİ..."

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Güç gösterisi zayıflık alametidir. Bir iktidarın en zayıf ve çaresiz hali, rakibini ve muhaliflerini tutuklamasıdır.

Aziz milletim, biz milletçe Cumhuriyet, demokrasi ve adalet sevdalıları dimdik ayaktayız. Milletçe kazanacağız. Millet Büyüktür.

Ekrem İmamoğlu - Silivri"


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