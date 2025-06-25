Muharrem İnce'nin çağrısı sonrası Memleket Partisi'nden farklı sesler yükseliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin dün yapılan grup toplantısında resmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

CHP lideri Özgür Özel, İnce'yi kürsüye davet ettikten sonra "Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnına takılı" dedi.

Muharrem İnce, CHP'ye dönmesinin ardından sosyal medya hesabından Memleket Partisi'ne üye olanlara çağrı yaptı. İnce, "Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!" ifadelerini kullandı.

KURULTAY YAPILACAK

Partide en yaşlı üye sıfatıyla Asuman Ali Güven'in genel başkan vekili olarak partiyi kurultaya götüreceği öğrenildi.

Memleket Partisi fesih kurultayının 19-20 Temmuz 2025 tarihinde toplanması planlanıyor. Güven daha önce EgedeSonsöz'e yaptığı açıklamada, CHP ile kökleri aynı olan bir yapının partileri olduğunu belirterek, "Memleket Partisi bünyesinde çok büyük bir kesimin CHP ile bütünleşmekten yana" olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada birçok partilinin de İnce ile hemfikir olması ve Memleket Partisi'nden istifa etmesi dikkat çekti.

İL BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ: 'DEVAM ETMESİ YÖNÜNDE İRADE ORTAYA KONDU'

Memleket Partisi İl Başkanları ve bazı Genel Başkan Yardımcıları ise İnce'nin CHP'ye katılmasının ardından Ankara'da bir araya geldi.

Partisinin yol haritasına ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Ömer Özdoğan, "Yapılan değerlendirmelerde, büyük bir çoğunluk Memleket Partisi’nin yoluna devam etmesi yönünde açık ve net bir irade ortaya koymuştur. Bizler bu kararlılıkla partimizi yaşatmaya ve büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.