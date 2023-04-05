Muharrem İnce seçim çalışmalarına başladı: Anıtkabir’e ziyaret
Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına başladı. İnce bugün Anıtkabir’i ziyaret ederek 'Özel Defter'i imzaladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün partililer ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. İnce ve partililer, Aslanlı Yol’dan Atatürk’ün mozolesine yürüdü.
Saygı duruşunun ardından İnce ve partililer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti. İnce, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Ey Büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasınıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyet’i, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun.”
İnce, Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabında paylaştı.
İngiliz Daily Mail 8 Haziran 1920 tarihinde yazmış “Asi Mustafa Kemal” , 14 Haziran 1920 tarihinde yazmış “Küstah Kemal” …— Muharrem İNCE (@vekilince) April 5, 2023
İngiliz Reuters 5 Nisan 2023 tarihinde yazmış “Ayrılıkçı İnce”…
Bugün ben de Anıtkabir Anı Defteri’ne şunları yazdım:
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda,… pic.twitter.com/TnAYaSlhuS
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