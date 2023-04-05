Muharrem İnce seçim çalışmalarına başladı: Anıtkabir’e ziyaret

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 18:25

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 18:25

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün partililer ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. İnce ve partililer, Aslanlı Yol’dan Atatürk’ün mozolesine yürüdü.

Saygı duruşunun ardından İnce ve partililer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti. İnce, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ey Büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefte durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasınıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyet’i, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun.”

İnce, Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabında paylaştı.