Muharrem İnce, seçim çalışmasını Dumlupınar'dan başlattı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililerle birlikte yerel seçim çalışmalarını 30 Ağustos'un yıldönümünde Dumlupınar'dan başlattı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 2024 yerel seçimlerinde “kendi adaylarıyla” yarışacağını açıklamasının ardından seçim çalışmalarını, 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıldönümünde Dumlupınar’da başlattı.
Partililerle ve gençlerle birlikte Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlerin gömütlerine karanfil bırakan İnce, şehitleri ve tüm kahramanları andı.
“Şehitliğe yakışır şekilde davranılması gerektiğini” sıkça vurgulayan İnce’nin etkinlikte parti bayrağı değil, Türk bayrağı taşınmasını istediği öğrenildi.
SİYASET KONUŞMADI
Ziyaret boyunca “güncel siyasete” ilişkin açıklama yapmayan İnce, Zafer Bayramı’nın önemine gölge düşürmek istemediğini belirtti. İnce, parti marşı çalınmamasını “Muharrem İnce ve Memleket Partisi” sloganlarının atılmamasını istedi.
Öte yandan, İnce’nin kurmaylarından edinilen bilgiye göre yerel seçim çalışmaları da bu etkinlikten sonra hız kazanacağı öğrenildi. İnce’nin bölgeleri gezeceğini belirtilen kurmaylar, partinin yerel seçimlerde Türkiye’nin “üçüncü yol” ihtiyacına yanıt olacağını belirtiyor. Partinin yerel seçime giden süreçte kurumsallaşacağını kaydeden kurmaylar, “İnce’nin Anadolu’da sevildiğini, bunun yerel seçim sonuçlarına etki edebileceğini” kaydetti.
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