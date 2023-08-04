Muharrem İnce'den Disney Plus'a 'Atatürk' tepkisi: Öyle bir ülke ve devlet yönetimi isterim ki...
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ABD'deki Ermeni komitesi 'ANCA'nın baskıları sonucu 'Atatürk' dizisiini iptal eden Disney Plus'a sert tepki gösterdi. Platformun filmi yayınlamadan 'müşteri' sayısını artıracağına dikkat çeken İnce, "Öyle halk isterim ki Disney’i kültür yaşamından silsin. Öyle devlet yönetimi isterim ki Disney’i kapı dışarı edebilecek cesaret olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan ve geçtiğimiz haftalarda ise yerli içerikleri platformdan kaldıran Disney Plus'ın daha önce yayınlayacağını duyurduğu ancak ABD'deki Ermeni komitesi 'ANCA'nın baskıları sonrası 'Atatürk' dizisini iptal etmesine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Disney'in, Atatürk filmini sadece Türkiye’de FOX’ta ve sinemalarda yayınlama iddiası var. Mesele Türkiye’de yayınlamak değil ki! Mesele; başta ABD ve diğer ülkelerdeki Disney platformlarında yayınlamak. Yurtdışında yayınlanmazsa Ermeni lobisi amacına ulaşacak ve bizim ağzımıza bir parmak bal çalıp, akıllarınca ‘bak yasaklamıyoruz, yayından kaldırmıyoruz’ diyecekler. Bir de üstüne üstlük Türkiye’deki gösterimlerin müşterisini artıracaklar. Türkiye’yi ve Türkleri çözmüşler (!)
Bu iddilar gerçekleşirse; öyle ülke ve halk isterim ki bu topraklarda Disney’i kültür yaşamından silsin. Öyle devlet yönetimi isterim ki Disney’i bu ülkeden kapı dışarı edebilecek cesaret ve kararlılığa sahip olsun."
Disney'in, Atatürk filmini sadece Türkiye’de FOX’ta ve sinemalarda yayınlama iddiası var. Mesele Türkiye’de yayınlamak değil ki! Mesele; başta ABD ve diğer ülkelerdeki Disney platformlarında yayınlamak. Yurtdışında yayınlanmazsa Ermeni lobisi amacına ulaşacak ve bizim ağzımıza…— Muharrem İNCE (@vekilince) August 3, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Bunu hak ettin Barış!
- TÜİK aylık zirvede, ENAG ise çift hanede!
- 'CHP'de taraflar 'evet' derse...'
- Yeni genelkurmay başkanı belli oldu!
- Enflasyon sonrası Şimşek’ten ilk açıklama
- Emniyet'te Soylu tırpanı!
- 'Elini kana buladı...'
- AKP'de yüzde 50+1 tartışması
- Kedisi ölen kadın veterineri darbetti!
- Gelecek Partisi'nden yerel seçim çıkışı!