Muharrem İnce'den Disney Plus'a 'Atatürk' tepkisi: Öyle bir ülke ve devlet yönetimi isterim ki...

Yayınlanma: 04.08.2023 - 00:14

Güncelleme: 04.08.2023 - 00:14

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan ve geçtiğimiz haftalarda ise yerli içerikleri platformdan kaldıran Disney Plus'ın daha önce yayınlayacağını duyurduğu ancak ABD'deki Ermeni komitesi 'ANCA'nın baskıları sonrası 'Atatürk' dizisini iptal etmesine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Disney'in, Atatürk filmini sadece Türkiye’de FOX’ta ve sinemalarda yayınlama iddiası var. Mesele Türkiye’de yayınlamak değil ki! Mesele; başta ABD ve diğer ülkelerdeki Disney platformlarında yayınlamak. Yurtdışında yayınlanmazsa Ermeni lobisi amacına ulaşacak ve bizim ağzımıza bir parmak bal çalıp, akıllarınca ‘bak yasaklamıyoruz, yayından kaldırmıyoruz’ diyecekler. Bir de üstüne üstlük Türkiye’deki gösterimlerin müşterisini artıracaklar. Türkiye’yi ve Türkleri çözmüşler (!)

Bu iddilar gerçekleşirse; öyle ülke ve halk isterim ki bu topraklarda Disney’i kültür yaşamından silsin. Öyle devlet yönetimi isterim ki Disney’i bu ülkeden kapı dışarı edebilecek cesaret ve kararlılığa sahip olsun."