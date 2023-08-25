Muharrem İnce'den Diyanet'e 'Atatürk' tepkisi: Rahmet okumayı çok görenler FETÖ'nün çocuğudur

Yayınlanma: 25.08.2023 - 19:20

Güncelleme: 25.08.2023 - 19:20

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı anan, ancak Atatürk'e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirdi.

İnce’nin paylaşımı şöyle:

"30 Ağustos hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayanlar; 15 Temmuz'da afişini parti binasına asmasın! Milli Mücadeleye vefayı geçtim, kendi elleriyle büyüttükleri FETÖ darbesinden sığındıkları bir insana rahmet okumayı çok görenler FETÖ’nün çocuğudur."

30 Ağustos hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayanlar; 15 Temmuz'da afişini parti binasına asmasın! Milli Mücadeleye vefayı geçtim, kendi elleriyle büyüttükleri FETÖ darbesinden sığındıkları bir insana rahmet okumayı çok görenler FETÖ’nün çocuğudur. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 25, 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Çanakkale Büyük Taaruz Zaferi için hazırladığı cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.



Söz konusu hutbede, “İstiklal ve istikbalimizin teminatı olan Anadolu’yu yurdumuz kılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, Allah Teâlâ’nın, aziz milletimizi nusret ve inayetinden mahrum etmediğinin şahididir. En güçlü donanmalarla vatanımızı işgal etmek isteyenleri mağlup ettiğimiz Çanakkale Zaferi buna şahittir. Bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen hayâsızca akınlara 'dur' dediğimiz Milli Mücadele ruhu buna şahittir. Vatan aşkıyla dolu imanlı yüreklerin Anadolu’muzdan düşmanları kovduğu 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi buna şahittir. Bu vesileyle Allah’ın adını yüceltme uğruna canından geçen ve bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimizi, ebedi âleme göç eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadeleri yer aldı.