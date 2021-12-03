Muharrem İnce'den Abdullah Gül iddiası: Anlaşacaklarını duyuyorum

03 Aralık 2021 Cuma, 10:41

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global canlı yayınında, seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda 24 Haziran 2018 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle ilgili iddialarda bulunan Muharrem İnce, "Meral Akşener ve ben bastırdığımız için Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçtiler. Yoksa adayları Sayın Abdullah Gül'dü" dedi.

Muharrem İnce, sözlerinin devamında da önümüzdeki seçimlerde Gül'ün adaylığı için yeniden çalışmalar yapıldığını olduğunu öne sürüp "Ben adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını düşünüyorum. Bekliyorum" dedi.

İnce, "Bunu bir temenni olarak mı bilgi olarak mı söylüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine "Ben öyle konuştuklarını duyuyorum" diye konuştu.







