Son seçim anketi | Kendinizi hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz?

30 Kasım 2021 Salı, 10:09

Türkiye'de erken seçim tartışmaları sürerken, muhalefet son dönemde attığı adımlarla gündemi belirlemek konusunda iktidarın önüne geçmiş, birçok konuda iktidarın kendisini takip eder pozisyona düşmesini sağlamıştı. Millet İttifakı içerisindeki aday tartışması hâlâ belirsizliğini koruyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı son faiz kararının ardından Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyse yurttaşlara zor günler yaşatıyor. Akaryakıta, doğalgaza ve temel gıda malzemelerine gelen zamlar vatandaşın alım gücünün düşmesiyle birlikte ekonomide bir stagflasyona sebep oluyor.

"MİLLET İTTİFAKI 10 PUAN ÖNDE"

Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına konuk olan MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, bu koşullar altında yapılan araştırmada ulaşılan çarpıcı sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

MAK'ın araştırmasına göre CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, yurttaşların oyunun yüzde 48'ini alırken, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ysa yüzde 38 oy alarak Millet İttifakı'nın 10 puan gerisinde kaldı.

AKP'DE TARİHİ DÜŞÜŞ

MAK'ın araştırmasına göre AKP'nin oyu yüzde 31.4, ortağı MHP'nin oyu yüzde 8'de kalırken, Millet İttifakı'nın ortakları CHP'nin oyu yüzde 24.5, İYİ Parti'nin oyu yüzde 14.9 seviyesinde görülüyor.