Muharrem İnce'den Ahmet Hakan'a telefon: Haksızlık yapmışsın

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 11:35

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 11:35

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, imza toplama süreciyle ilgili olarak kaleme aldığı yazı sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını söyledi.

"Telefonum acı acı çaldı. Açtım. Muharrem İnce" ifadesini kullanan Hakan, İnce'nin "Bana haksızlık yapmışsın" dediğini anlattı. Buna göre cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya dört gün sonunda ulaşan siyasetçi, şunları kaydetti:

"İmza vermek, çok zor bir iş. Sen ilçendeki seçim kurulunun nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Orayı bulacaksın. Dört kilometre öteye arabanı park edeceksin. Bir sürü aramadan geçeceksin. İmza toplanmasını zorlaştırmak için ne gerekiyorsa yapılmış. İşin bu kısımlarını es geçerek yapmışsın değerlendirmeni. Haksızlık burada."

"SANA VİDEOLARINI ATIYORUM"

Hakan, 2018'deki seçimlerde Meral Akşener'in bir günde yüz bin imzayı geçmesinin hatırlatması üzere İnce'de şu yanıtı aldığını ifade etti:

"O seçimde ben CHP’nin adayıydım. Sana videolarını atıyorum şimdi. Ben CHP adayı olarak bütün CHP’lilerden Meral Akşener için imza vermelerini istedim. CHP’lilerin katkısıyla ilk günde o imzalar toplandı."