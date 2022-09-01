Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'çapulcu' tepkisi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, öğretmenleri 'çapulcu' diyerek hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. İnce, "Hakkını arayan öğretmene çapulcu denilen bu seviyesizliği, bu karanlık yılları seçimde hep birlikte sona erdireceğiz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da eğitimde yaşanan sorunlar üzerine basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenleri için "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız” diyerek öğretmenleri hedef aldı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'a seslenerek, "Eyy Erdoğan; diploması olanlarla, öğretmenle, doktorla sorunun nedir? Hakkını arayan öğretmene çapulcu denilen bu seviyesizliği, bu karanlık yılları seçimde hep birlikte sona erdireceğiz. #ogretmenlersusmayacak” ifadelerini kullandı.
Eyy Erdoğan; diploması olanlarla, öğretmenle, doktorla sorunun nedir?— Muharrem İNCE (@vekilince) September 1, 2022
Hakkını arayan öğretmene çapulcu denilen bu seviyesizliği, bu karanlık yılları seçimde hep birlikte sona erdireceğiz.#ogretmenlersusmayacak
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Başsavcılık harekete geçti
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- AKP kararını verdi
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı