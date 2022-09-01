Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'çapulcu' tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, öğretmenleri 'çapulcu' diyerek hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. İnce, "Hakkını arayan öğretmene çapulcu denilen bu seviyesizliği, bu karanlık yılları seçimde hep birlikte sona erdireceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 15:47
Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'çapulcu' tepkisi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da eğitimde yaşanan sorunlar üzerine basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenleri için "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız” diyerek öğretmenleri hedef aldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'a seslenerek, "Eyy Erdoğan; diploması olanlarla, öğretmenle, doktorla sorunun nedir? Hakkını arayan öğretmene çapulcu denilen bu seviyesizliği, bu karanlık yılları seçimde hep birlikte sona erdireceğiz. #ogretmenlersusmayacak” ifadelerini kullandı.


Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Çapulcu

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