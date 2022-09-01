Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'çapulcu' tepkisi

01 Eylül 2022 Perşembe, 15:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da eğitimde yaşanan sorunlar üzerine basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenleri için "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız” diyerek öğretmenleri hedef aldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'a seslenerek, "Eyy Erdoğan; diploması olanlarla, öğretmenle, doktorla sorunun nedir? Hakkını arayan öğretmene çapulcu denilen bu seviyesizliği, bu karanlık yılları seçimde hep birlikte sona erdireceğiz. #ogretmenlersusmayacak” ifadelerini kullandı.