Muharrem İnce'den Recep Tayyip Erdoğan'a zam tepkisi: Sıra sana da gelecek
Elektrik ve doğalgaza gelen son zamların ardından açıklamada bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Gene Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi. İnce, "Fatura ödeme sırası sana da gelecek!" dedi.
Eylül ayında elektrik ve doğalgaza zam geldi. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında da yüzde 49,5 oranında artış yapıldı. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, ticarethane tarifesine de yüzde 30 zam yapıldı.
Art arda gelen zamlara Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:
“Konutta, sanayide elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar mutfaktaki yangına körükle gitmektir. Marketlerde sorumlu arayan Erdoğan; faiz sebep, enflasyon sonuç diye diye bu milleti batırdın. Fatura ödeme sırası sana da gelecek!”
Konutta, sanayide elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar mutfaktaki yangına körükle gitmektir.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 31, 2022
Marketlerde sorumlu arayan Erdoğan; faiz sebep, enflasyon sonuç diye diye bu milleti batırdın. Fatura ödeme sırası sana da gelecek!
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