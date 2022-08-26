Muharrem İnce'den 'Gülşen' yorumu: 'Sözlerine kesinlikle katılmıyorum...'

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:13

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, şarkıcı Gülşen'in tutuklama kararı sonrası yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gülşen’in sözlerine kesinlikle katılmıyorum" derken, "Bu sözler nedeniyle tutuklanmasını da doğru bulmuyorum. Yeter artık! Yargıyı iktidarın sopası olarak kullanmaktan vazgeçin" ifadesini kullandı.

"PEKER'İN İDDİALARINA SORUŞTURMA YOK"

İnce, açıklamasını, "Atatürk’e hakaret edenlere, namaz kılmayan öldürülebilir diyenlere, Sedat Peker’in iddialarına soruşturma yok. Ama Gülşen ışık hızıyla tutuklanıyor. İmam hatipli de anadolu liseli de bu memleketin evladıdır. Siz böyle yaparak imam hatiplileri ayrıcalıklı konuma getiriyorsunuz" diyerek sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirmişti.

Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen gözaltına alınarak, önceki gün jet hızıyla tutuklanmıştı.