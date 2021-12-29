Muharrem İnce'den erken seçim açıklaması

29 Aralık 2021 Çarşamba, 15:44

Kastamonu'ya gelen Memleket Partisi lideri İnce, Doğa Kültür Öğretmenevi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, Türkiye'nin ekonomik olarak büyüyebilmesi için öncelikle üretmesi gerektiğini belirterek, "Eğer üretmiyorsa burada bir büyümeden ve kalkınmadan söz edemeyiz. Finansal araçları indirerek çıkararak bir takım manipülasyonlar yaparak ülke kalkınamaz" dedi.

Milletin sağduyusuna güvendiklerini ve önümüzdeki seçimlerde bir sürpriz yapacaklarını dile getiren İnce, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kilit partisi olacağımıza, olağanüstü bir oy alacağımıza inanıyoruz. Çünkü milletimizin içinde namusluların, namuzsuzlardan fazla olduğunu biliyoruz. Helal kazananlara güveniyoruz. Ve önümüzdeki seçimde bu gidişattan kurtulacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'İÇİMİ SIZLATAN OLAYLARA ŞAHİTLİK EDİYORUM'

İktidara geldiklerinde devlete olan güveni yeniden tesis edeceklerini ifade eden Muharrem İnce, "Yargı bağımsızlığını, etkinliğini yeniden sağlayacağız. Özgür bir medya oluşturacağız. Liyakatı esas alacağız. Bir öğretmen olarak içimi sızlatan olaylara şahitlik ediyorum. KPSS'de 90-95 puan almış çocuğa mülakatta düşük not vererek eliyorlar. Sizin hiç vicdanınız yok mu? Sizin Allahınız, kitabınız yok mu? Siz nasıl Müslümansınız, utanmıyor musunuz 95 puan almış birini mülakatta elemeye?" dedi.

'HİÇBİR SİYASİ PARTİ HAZİNE YARDIMI ALMASIN'

Haziran 2023 seçimleri için siyasi partilere çağrıda bulunan İnce, "Hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın. Biz şu anda nasıl gönüllülerle kendi masraflarımızı karşılıyorsak, bir defaya mahsus siyasi partiler de bu kriz döneminde hazine yardımı almasınlar ve bu hazine yardımı fakir fukaraya verilsin. Siyasi partiler de kendi gönüllüleri ile kampanyalarını yürütsün. Bu fakir halktan aldıkları paralar ile sokaklara parti bayraklarını asmasınlar. Hem adalet sağlansın hem de fakir fukaraya bir katkısı olsun" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM YAPMAYI PLANLIYOR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor." dedi.

Gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV ve ÖTV'nin mutlaka düşürülmesi gerektiğini söyleyen İnce, "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran'ı boş bıraktı. Eğer öyle olacaksa hem şimdi bir Hazine yardımı alacaklar, hem de seçim parası alacaklar. İki kere... Bu yazıktır, günahtır. Bu Hazine yardımlarından ve seçim paralarından bu kriz döneminde vazgeçip, bunu millete, fakir fukaraya verip, eşit şartlarda rekabet etmeliyiz." dedi.