Muharrem İnce'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde açıklama

27 Aralık 2021 Pazartesi, 12:20

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 'Ya istiklal, ya ölüm!' diyerek Ankara’ya ulaştılar…" dedi.

İnce açıklamasının devamında, "Ankara’yı milli mücadelemizin ana karargâhı, Cumhuriyetimizin başkenti yapan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: