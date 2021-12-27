Muharrem İnce'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde açıklama
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhuriyetimizin başkenti yapan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı..
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 'Ya istiklal, ya ölüm!' diyerek Ankara’ya ulaştılar…" dedi.
İnce açıklamasının devamında, "Ankara’yı milli mücadelemizin ana karargâhı, Cumhuriyetimizin başkenti yapan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde “Ya istiklal, ya ölüm!” diyerek Ankara’ya ulaştılar…— Muharrem İNCE (@vekilince) December 27, 2021
Ankara’yı milli mücadelemizin ana karargâhı, Cumhuriyetimizin başkenti yapan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/Npa3FyKW4t
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