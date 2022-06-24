Muharrem İnce'den 'istifa' açıklaması: 'Bize operasyon çekmek istiyorlar'

24 Haziran 2022 Cuma, 17:09

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeniden belde statüsü kazanan, 3 Temmuz'da da belediye başkanlığı seçiminin yapılacağı Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesini ziyaret etti.

Burada cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere konuşan İnce, "Bu iktidarın karşısında 6'lı bir masa var. Şimdi milletimizin vicdanına sesleniyorum. Türkiye'de ortalama koalisyonların süresi 11 aydır. En uzun koalisyon da 2 yıl 4 ay sürmüştür. Bu 6'lı masa geçtiğimiz günlerde bence dağılmıştır" dedi.

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, "Libya tezkeresinde bile anlaşamadıktan sonra memleketin hangi sorununda anlaşacaklar? Libya tezkeresine ne diye 'hayır' veriyorsunuz. Siz Akdeniz'de Türkiye’nin güçlü olmasını istemiyor musunuz? Siz Akdeniz'deki gazdan pay almak istemiyor musunuz? Siz 'mavi vatan'ı desteklemiyor musunuz? Siz Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti mi olmasını istiyorsunuz? Dolayısıyla bu iktidardan millete umut yoktur, çözüm yoktur. Bu muhalefetten de yoktur. Libya'ya tezkere konusunda anlaşamayanlar, hangi konuda anlaşacaklar?" diye konuştu.

Muhalefetin 20 yıldır ülkeye umut olmadığını da söyleyen İnce, partisinin üst yönetiminde yaşanan istifa depremine göndermede bulunup "Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar. Topunuz gelse bir şey yapamazsınız. Partimiz dimdik ayaktadır. Göreceksiniz, Türkiye'nin umudu biz olacağız. Türkiye'ye 3'üncü bir seçeneği biz sunacağız, biz sunuyoruz. Türkiye bu sıkışmışlıktan, bu kutuplaşmadan çıkmak zorundadır. Memleket Partisi de bunun adresidir" dedi.

Memleket Partisi’nde Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer ve Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın'la birlikte 4 üst düzey isim istifa etmişti. İstifa depreminin ardından Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamış ve “17 Mayıs 2021'de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız” ifadelerini kullanmıştı.