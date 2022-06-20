Muharrem İnce'den 'istifa' açıklaması: Olağanüstü kurultayımızı toplayacağız
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını ifade etti.
Memleket Partisi'nde toplu istifalar yaşandı. Parti yönetimindeki 6 isim istifa etti.
İstifa eden isimler şöyle:
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. De. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.
Muharrem İnce de, istifaların ardından “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıkladı.
İnce'nin yaptığı paylaşım şöyle:
- 17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız.
17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız.— Muharrem İNCE (@vekilince) June 20, 2022
Parti yönetiminden istifalara ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, görevinden ve üyelikten ayrılan isimler arasında bulunan Hakkı Akalın'ın istifa açıklamasında, partisinin kuruluşunda duyduğu heyecan ve inancını yitirerek bir yol ayrımına geldiğini ifade edip "13 aydan beri sürdürdüğüm Genel Sekreterlik görevinden, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeliğinden ve kurucusu olduğum Memleket Partisi’nden ayrılıyorum" açıklaması yaptığı belirtildi.
"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Usluer’in açıklaması şöyle:
- Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim süreci içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifini ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek, ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisinden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- Pınar Gültekin davası kararına canlı yayında isyan etti!
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- Bir dönemin sonu: GittiGidiyor kapanıyor
- Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı
- Memleket Partisi'nde büyük deprem
- İBB’den kent geneli için yağış uyarısı
- İstanbul'da ekmeğe rekor zam!
- Üst düzey isimler dosyadan düşürüldü!
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'