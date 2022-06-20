Muharrem İnce'den 'istifa' açıklaması: Olağanüstü kurultayımızı toplayacağız

20 Haziran 2022 Pazartesi, 20:19

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını ifade etti.

Memleket Partisi'nde toplu istifalar yaşandı. Parti yönetimindeki 6 isim istifa etti.

İstifa eden isimler şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. De. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

Muharrem İnce de, istifaların ardından “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıkladı.

İnce'nin yaptığı paylaşım şöyle:

17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız.

17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 20, 2022

Parti yönetiminden istifalara ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, görevinden ve üyelikten ayrılan isimler arasında bulunan Hakkı Akalın'ın istifa açıklamasında, partisinin kuruluşunda duyduğu heyecan ve inancını yitirerek bir yol ayrımına geldiğini ifade edip "13 aydan beri sürdürdüğüm Genel Sekreterlik görevinden, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeliğinden ve kurucusu olduğum Memleket Partisi’nden ayrılıyorum" açıklaması yaptığı belirtildi.

"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ"

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Usluer’in açıklaması şöyle: