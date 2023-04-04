Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın kampanyalarına destek: Erdoğan'a da gönderecektim ama...

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 19:06

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 19:35

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinde yarışacağı diğer Cumhurbaşkanı adaylarına sembolik bağışta bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a destekte bulunduğunu açıkladı. 14 Mayıs seçimleri öncesi mesajlar da veren İnce, şunları söyledi:

"Emekli maaşımdan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim hesaplarına sembolik bir bağışta bulundum. Açıldığında Sayın Erdoğan'ın hesabına da bağışta bulunacağım. Tüm Cumhurbaşkanı adaylarına içlerindeki Memleket sevgisi kadar başarılar diliyorum."