Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın kampanyalarına destek: Erdoğan'a da gönderecektim ama...
Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yarışacağı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın seçim kampanyalarına bağışta bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aynı şekilde bağış yapmak istediğini ancak hesabını bulamadığını aktaran İnce, "Açıldığında Sayın Erdoğan'ın hesabına da bağışta bulunacağım" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinde yarışacağı diğer Cumhurbaşkanı adaylarına sembolik bağışta bulunduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a destekte bulunduğunu açıkladı. 14 Mayıs seçimleri öncesi mesajlar da veren İnce, şunları söyledi:
"Emekli maaşımdan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim hesaplarına sembolik bir bağışta bulundum. Açıldığında Sayın Erdoğan'ın hesabına da bağışta bulunacağım. Tüm Cumhurbaşkanı adaylarına içlerindeki Memleket sevgisi kadar başarılar diliyorum."
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