Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'elektrik zammı' üzerinden seslendi.

"Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, devamında da "Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" dedi.

"YOK YA HU. YOK ARKADAŞ YOK!"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!