Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme
Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'elektrik zammı' üzerinden seslendi.
"Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, devamında da "Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı" dedi.
"YOK YA HU. YOK ARKADAŞ YOK!"
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
- Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!
Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 31, 2022
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