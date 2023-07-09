Muharrem İnce'den 'yerel seçim' kararı: Baştan söylüyorum...
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin İstanbul il örgütü ile yaptığı toplantıda yerel seçimlere gireceğini söyledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmalarını partisinin İstanbul İl Örgütü ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek başlattı. Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen buluşmada konuşan İnce, çok kısa süre içinde örgütlenerek bir siyasi parti kurduklarını ve 3 Mart günü partisinin yüzde 10'ların üzerinde oy oranına sahip olduğunu belirtti.
'DİRENECEĞİZ' MESAJI VERDİ
Cumhuriyet tarihinin en fazla iftiraya uğrayan siyasetçisinin kendisi olduğunu belirten İnce, sahte dekont ve montaj video olayına değindi. İnce olayla ilgili 5 kişinin tutuklandığını da hatırlattı.
"BİZ DE SEÇİME GİRECEĞİZ"
İnce, partisinin il örgütünün yumuşak uslûp kullanmalarını ifade ederek "İstanbul'u ayağa kaldırmadan, Türkiye'de Memleket Partisini ayağa kaldıramayız. Ayda bir kez uğrayacağım buraya her ay bir kez" dedi.
İnce yerel seçime gireceklerini şu sözlerle aktardı:
"Biz seçime gireceğiz' Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz. Hiç kusura bakma baştan söylüyorum; 'Oyları bölme, çekil önümüzden' Geç bu işleri, bir kere çekildik. Kendine güvenmiyorsan zorla mı oy verdireceksin kendine? Çıkacaksın aday olacaksın, öyle yağma yok" dedi.
PARTİLİLERDEN BAĞIŞ İSTEDİ
Siyasi kampanyaları için bağış yapan İnce, partililerden de bağış yapmalarını istedi. Konuşmasının sonunda partililer Muharrem İnce ile fotoğraf çektirdi.
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