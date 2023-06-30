O tanıtım çok konuşulmuştu: Oğuzhan Uğur'dan 'Muharrem İnce' itirafı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:32

Güncelleme: 30.06.2023 - 13:33

Babala TV'nin kurucusu, ünlü fenomen Oğuzhan Uğur, İbrahim Selim’in YouTube'da yayımlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına konuk oldu.

Uğur, Selim’in “Çok izlenmek için bilerek yaptığın bir şey oldu mu?” sorusuna "Muharrem Bey'in teaserı" yanıtını verdi.

"GÖRÜYORUM VE ARTIRIYORUM DEDİM..."

Yayından önce izleyicilerin "boykot" kararı aldığını söyleyen Uğur, Muharrem İnce teaserı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Elbette. Muharrem Bey’in teaser’ı. Biz öncesinde bir boykot haberi aldık, 'Muharrem İnce’nin programını izlemeyeceğiz' diye. Bütün herkes WhatsApp gruplarından, Ekşi Sözlük'ten örgütlendiler. Baya milyonlarca kişi. Şaka değil. Çok büyük bir boykot vardı. Kendisi çıktı bir kere programa. Tabii insanlar çok çok icabet ettiler o programa.

Kendisi için de pozitif geçti. İkinci kez çıkmasını manasız buluyoruz ve izlemeyeceğiz dediler. Biliyorsun, CHP yüzünden ona düşman olanlar vs de vardı. Biz boykot haberini aldık. Hatta öyle bir görüntüleme sayısı alacak ki diğerlerinin yanında cacık kalacak dediler. Ben de görüyorum ve artırıyorum dedim. Şu anda en çok izlenenlerden..."