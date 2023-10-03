Muharrem İnce'ye yönelik 'kumpasta' ilk duruşma tarihi belli oldu

Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:08

Güncelleme: 03.10.2023 - 12:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Muharrem İnce'ye yönelik "sahte sosyal medya paylaşımları" soruşturması sonucunda, "Ankara Kuşu" adlı X platformundaki hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ve Veli Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.

İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.