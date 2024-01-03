Muhbir editörü Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'ya tahliye

Muhbir yöneticisi Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas dahil olmak üzere aynı davadan yargılanan tüm sanıklar tahliye oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:48
Muhbir editörü Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'ya tahliye
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Muhbir editörleri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edildi.

Tahliye kararını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından duyurdu. 



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