Muhbir editörü Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'ya tahliye
Muhbir yöneticisi Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas dahil olmak üzere aynı davadan yargılanan tüm sanıklar tahliye oldu.
Muhbir editörleri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edildi.
Tahliye kararını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından duyurdu.
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