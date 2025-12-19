Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve iki iş insanı tahliye oldu

Antalya Büyükşehir'in seçilmiş Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile iş insanları Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen tahliye oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında son ifadeleri alınan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, Halil Tolga Ayvazoğlu ile Salih Eyiişleyen yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla bugün tahliye edildi.

MUHİTTİN BÖCEK İFADE VERDİ

İddianamenin tamamlanması için tutuklu kişilerin son ifadeleri alındı. Tutuklu Muhittin Böcek de ek ifade verdi.

Muhittin Böcek, "Üzerime atılı suçlamalarda doğrudan ve kasıtlı bir eylemim kesinlikle söz konusu değildir" dedi.

"ALT PERSONELİN EYLEMLERİNDEN HABERDAR OLMAM BEKLENEMEZ"

Alt personelin eylemlerinden haberdar olmasının beklenemeyeceğini belirten Böcek, iş insanlarından para istediğine ilişkin iddiayı da “İddia edilen rakamlara tenezzül edecek biri değilim" sözleriyle reddetti.