Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması Erol Yıldız'ın ölümü: TBMM Koruma Daire Başkanlığı açıklama yaptı

17 Mayıs 2022 Salı, 09:28

Bir dönem Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma ekibinde yer alan polis memuru Erol Yıldız, dün sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere 06 KHA 35 plakalı aracına bindi.

Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yıldız’ın; Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili soruşturmaya “FETÖ’nün talimatıyla müdahale edildiği” iddiasıyla açılan davanın, 23 Mayıs’ta yapılacak duruşmasında tanık olarak dinleneceği iddia edilmişti.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre; geçmişte Yazıcıoğlu’nun koruma ekibinde yer alan Yıldız, helikopter kazasının yaşandığı gün Yazıcıoğlu’nun yakın koruma ekibinde değildi.

Yıldız’ın kaza ile ilgili ifadesinin alınmasının da söz konusu olmadığı ifade edildi. Yıldız’ın, Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazaları ile ilgili ifadesine başvurulduğu ve 23 Mayıs’ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı belirtildi.