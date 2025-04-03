Müjdat Gezen’den Aybüke Pusat’a destek: 'Gel, işin hazır'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 11:26

Güncelleme: 03.04.2025 - 11:26

Gazetemiz yazarı Müjdat Gezen, bugünkü 'Köşe Atışı'ndan, boykota destek verdiği için Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a destek verdi.

Gezen, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AYBÜKE

TRT’de bir dizide oynuyormuş. Boykota destek verince işine son vermişler. TRT yöneticileri... Yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır."