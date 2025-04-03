Müjdat Gezen’den Aybüke Pusat’a destek: 'Gel, işin hazır'
Boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle TRT’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat’a, usta sanatçı Müjdat Gezen’den destek geldi. Pusat’a iş teklif ederek, “Gel bize hocalık yap, işin hazır” dedi.
Gazetemiz yazarı Müjdat Gezen, bugünkü 'Köşe Atışı'ndan, boykota destek verdiği için Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a destek verdi.
Gezen, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"AYBÜKE
TRT’de bir dizide oynuyormuş. Boykota destek verince işine son vermişler. TRT yöneticileri... Yakında sizler de kendinize iş arayacaksınız. Aybüke... Sen konservatuvar mezunusun. Gel bize hocalık yap, işin hazır."
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