Mülkiyeli kadınlardan 'şiddet' temalı anı ormanı
Mülkiyeli kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar anısına anı ormanı kuruyor.
İstatistiklere göre son 10 yılda 4 bin 217 kadının öldürülüp, 2024'te ise 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğini belirten Mülkiye'nin kadın öğrencileri; "Mülkiye-şiddete uğrayan kadınlar anısına hatıra ormanı” adıyla anı ormanı kuruyor. Bu amaçla Ankara Orman Baş Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuru sonucu 2 bin ağaç dikilmek üzere Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde 20 dönüm arazi tahsisi aldıklarını kaydeden Mülkiyeli kadınlar, anı ormanının dünyada kadına ilk seçme ve seçilme hakkı veren kadını topluma erkekle eşit birey olmasını kabul ettiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurup hediye ettiği Atatürk Orman Çiftliği içinde yer almasının gurur verdiğini ifade etti. Mülkiyeli kadınlar, bugün 15.00'te Bilay Vakfı ve Mülkiye 68 Kuşağı üyeleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri, belediye başkanları ve şiddete karşı çıkan tüm kadınlarla birlikte 2 bin ağaç dikecek.
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