Murat Ağırel, belgeleriyle ortaya koymuştu: 'Tuzlaspor' soruşturmasında el koyma ve gözaltı kararları

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzlaspor Kulübü’nün eski yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi üzerinden elde ettikleri suç gelirlerini bazı spor kulüpleri aracılığıyla akladıklarının tespit edildiğini açıkladı

Başsavcılık açıklamasında, "17.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa, 1 işyerine ve 1 futbol kulübüne el konulmuştur. Ayrıca yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyon kapsamında Diyarbekirspor’a da el konulurken soruşturma dosyasında adı geçen kulüplerin geçmişte gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in kaleme aldığı yazılarda adı geçen yapılarla örtüşmesi dikkat çekti.

2023 yılında kaleme aldığı o yazılarda, Tuzlaspor’un evindeki maçlarda olağan dışı bilet fiyatları belirlediğini, Passolig sisteminde satılmış görünen bilet sayılarına rağmen tribünlerin büyük ölçüde boş kaldığını belge ve verilerle yansıtan Ağırel, Tuzlaspor maçlarının bilet fiyatlarının yüksek olmasının, kara para aklama olayıyla ilişkili olabileceğini iddia etmişti.

Ağırel, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Diyarbekirspor sahibinin aynı zamanda Tuzlaspor’un da sahibi Fevzi İlhanlı olduğunu hatırlattı. Ağırel, Emniyet birimlerinin tespitlerine göre; Diyarbekirspor’un eski başkanı Fevzi İlhanlı ve bazı yöneticilerinin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri kulüp hesapları üzerinden akladığını ve bu süreçte kulübün muhasebecisiyle bazı çalışanların banka hesaplarının da kullanıldığının tespit edildiğini aktarıp "O günlerde beni günlerce linç edenler vardı. Buyurun, şimdi konuşun. Yazdığım tek bir satır bile yalanlanamadı" dedi.

İşte Ağırel'in o dönem kaleme aldığı üç köşe yazısı:

