Tuzlaspor olayında yeni gelişmeler var

14 Kasım 2023 Salı

Önceki yazılarımda Tuzlaspor, Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci bağlantıları ile araştırma yaptığımı belirtmiş ve birtakım sorular sormuştum. Bunlara cevaplar aldım. Tek tek anlatacağım...

İzlemek istediğiniz takımın maçı için Passolig uygulamasına girip bilet alıyorsunuz. Uygulamaya girip seçilebilir yerlerden koltuk seçimi yapıp ücretini ödeyip alıyorsunuz.

Tuzlaspor hakkında iç saha maçlarında bu yöntemi denediğinizde stadın hemen hemen tamamının gri renkte seçilemez olduğunu görüyorsunuz. Seçilebilir yerler beyaz renklendirilmiş. Tuzlaspor’un maç biletlerinin olağanüstü olduğunu beyan etmiştim. Buna rağmen statta 3-5 kişinin maç izlediğinden bahsetmiştim.

Tuzlaspor başkanı bu konuda açıklamalar yaptı. Biz rakip takımın taraftarı gelmesin diye ücretleri yüksek tuttuk, satın alınamayan koltuklardan bilgimiz yok, Passolig açıklama yapsın dedi. Kendisine Bulgaristan’da bir bahis şirketine ortak olup olmadığını sordum “Hayır” cevabını aldım. Yine kendisine Tuzlaspor-Keçiörengücü Spor ile oynadıkları maç hakkında Rus sitesinde yapılan bir bahis kuponundan bahsettim. “Bilgim yok, maçta bize gösterilen kırmızı karta bakın” dedi.

Ben de bu kuponu yayımladım. Çok konuşuldu. Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yüksek divan kurulu toplantısında Cumhuriyet gazetesinde yazdıklarıma ve HalkTV’de “Kayda Geçsin” programında anlattıklarıma değindi. Sonrasında Tuzlaspor kulübü bir basın açıklaması yayımladı. İçeriği hakaret dolu. Açıklama içinde Lamine Diack transferi hakkında bir iddiada da bulundu. Sonrasında bu transfer hakkında Ankaragücü ve Olgun Aydın açıklama yapıp savcılığa başvurduklarını belirttiler.

Açıklamanın altına haftalardır sorduğum soruları yineleyerek çağrı yaptım. Tuzlaspor cevap vermek yerine resmi hesabından beni engelledi. Ben de sorularımı tekrar Halk TV’de yineledim.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgime başvurulmak üzere davet edildim. Bildiklerimi ve yayımladığım bahis kuponunu, aldığım cevapları yazılı olarak sundum.

Israrla üzerine gidince sorularıma Passolig yetkililerinden yanıt geldi. Passolig sistemi üzerinde gri renkte tamamı satıldı gözüken koltuklara ilişkin “Gri renkteki koltuklar sadece ‘satılmış’ koltukları göstermemektedir. Satışa sunulmayan koltuklar da gri renkte sistemde yer almaktadır” dediler.

Ben de haliyle “Tuzlaspor kulübü maçlarının biletleri satılmamış ise neden satılmış gibi seçenek dışı bırakılmıştır” diye sordum. Bir önceki cevaba ek olarak “Aynı zamanda kulüplerin kendi davetlileri, sponsor biletleri, protokol tribünü veya basın tribünü vb. için ayırdığı koltuklar da sistemde aynı renk (gri renk) ile simgelenmektedir” denildi.

Kulübün bilet gelirlerine ilişkin bir tablo gönderdiler. Yazıyı hazırlarken Passolig, Tuzlaspor’un seyirci sayısı ve bilet geliri hakkında açıklama yayımladı. Kulübün, toplam seyirci ve hasılat bilgileri hakkında maç maç detay verildi. Açıklamaya göre Tuzlaspor’un bu sezon Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’nda oynadığı karşılaşmaların toplam seyirci ve hasılat bilgileri şöyle:

1. hafta: Ahlatcı Çorum FK: 406 seyirci, 35 bin 93 lira hasılat.

5. hafta: Adanaspor: 69 seyirci, 7 bin 350 lira hasılat.

7. hafta: ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 78 seyirci, 13 bin 140 lira hasılat.

9. hafta: Kocaelispor: 7 seyirci, 35 bin lira hasılat.

10. hafta: Erzurumspor FK: 2 seyirci, 8 bin lira hasılat.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Güneş Holding Çankayaspor: 5 seyirci, 404 lira hasılat.

Açıklanan rakamlara göre Tuzlaspor’un bu sezon 6 maçta 567 seyirciden toplamda 98 bin 987 lira hasılat elde edildiği aktarıldı. Bu açıklamadan sonra Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaptı. Açıklamada tribün gelirleri konusunda bir tutarsızlık olmadığını ancak bahis kuponu konusunda soruşturma başlattıklarını belirttiler.

Bakın derdim herhangi bir kulüp veya kişi değil. Dilan-Engin Polat ailesi ve sonrasında yaptığım araştırmada ulaştıklarım ve tarafıma ulaşan bilgilerin üzerine gitmeye çalışıyorum.

Adı, sanı, kurumu kim olursa olsun karapara, vergi kaçırma, sanal bahis herkesin ortak mücadele etmesi gereken bir durum.

Şayet bunlar ile etkin mücadele edilmez ise hepimizin sırtındaki küfeye yeni bir yük ekleniyor. Vergisini vermeyenler sebebi ile bizler her gün zam haberi ile uyanıyoruz. Ödediğimiz vergileri bir daha ödüyoruz. Kamu zarara uğratılıyor ancak bu işleri yapan hanımefendiler-beyefendiler keyif çatıyorlar.

Tuzlaspor konusuna devam edeceğiz. Çünkü bu iş çok çok farklı yerlere uzanıyor...