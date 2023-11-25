Şike teklif eden, bahis oynayan futbolcular

25 Kasım 2023 Cumartesi

İnsanın alın teri ile kazandığı paradan korkmamak gerekiyor. Korkacaksanız karaparanın kazandığı insandan korkun.

Haftalardır sahte faturalar kesilerek kaçırılan paraların ve sanal bahis sitelerinden elde edilen kaynağı belirsiz paranın kimler tarafından nasıl dolaşıma sokulduğunun takibini yapmaya çalışıyorum.

Adım adım sorular sorarak, muhataplarını arayıp, iddiaları sorup belgelendirerek veyahut soru cevap şeklinde ilerlemeye çalışıyorum.

Bu konularda yazdığım yazıların tek satırını dahi okumadan yorum yapan, uyuşmuş ve fanatikleşmiş beyinlerin beni anlamayacaklarını biliyorum.

Halen vicdanlı ve muhakeme yeteneğini kaybetmemiş insanların olduğunu da biliyorum. Bu süreçte birçok futbol kulübü başkanı, yöneticileri ve futbola yıllarını vermiş meslek büyüklerim ile konuştum. Herkesin isteği ve ortak görüşü temiz futbol.

Kendime de bir özeleştiride bulundum. Son yazımın başlığını “Eyüpspor başkanı ve Galatasaray üyesi Murat Özkaya” diye yazmam daha doğru olurdu. Ki sonradan düzelttim.

Yüzümü neşterle keseceklerini belirten ruh hastaları ve tehdit eden acizler haricinde yapılan eleştiriler başımın üstüne ki zaten kendilerine yakışan üslupları ile soruyorlar. Ben de cevaplıyorum. Bir de spor yazarlığı ile taraftarı olduğu kulübün amigoluğunu karıştıran sözde kişiler var. Eyvah ki eyvah! Evlere şenlik.

İşimizi yapalım...

Mesela, Tuzlaspor Kulübü yükselme maçları oynanırken Tuzlaspor adına Samsunspor başkanına gidip “Başkan 5 milyon versin Giresun’u yenelim, Adanademirspor ve Samsun şampiyon olsun” diyen Tuzlaspor yöneticisi ortaya çıkmasın istiyorlar. Aynı zamanda bu yönetici Samsunlu...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu teklifi duyunca küfür ediyor, “Yere batsın öyle şampiyonluk diyor” ve reddediyor. Maçın devre arasına Giresun 2-1’lik skor ile önde giriyor. Tuzlaspor Başkanı Feyzi İlhanlı soyunma odasına girip takımın gol atan oyuncusu dahil en iyi iki adamına “Maça çıkmayacaksınız” diyor ve maça çıkarmıyor. Fransız futbolcu neden olduğunu sorguluyor ama nafile. Çıkan futbolcu yerine oyuna çok genç bir futbolcu kardeşimiz giriyor ama bir hata yapılıyor. Oyuna başkasının forması ile çıkıyor. Hakem 13 dakika sonra görüyor. Uyarıyor.

Açın izleyin maçı.

Maçı bilenler Giresun’un mutlaka yenecek güçte olduğunu söylüyor zaten. Ancak yaşanan gelişme bu.

Üstelik Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile de konuştum. Yazdıklarımı aynen doğruladı. “Evet bu teklif yapıldı reddettim. Bu bir ahlaksız teklifti, izin veremezdim. Herkes hakkı ile kazansın veya kaybetsin dedim” diye belirtti.

Devam edelim...

Altınordu-Eyüp spor maçı da var. Altınordu’da oynadığını iddia eden iki kişi (AltınorduKulübü gözbebeğimizdir. Bu iki kişinin yaptığı, kulübe mal edilmemeli) yabancı numaradan Eyüpspor başkanına mesaj atıyor. “Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig’i en çok siz hak ettiniz” diyor. Başkan “İsminiz ne çocuklar” diye soruyor. Futbolcular, “Bizim için lig bitti sayılır. Başkanım, isim tehlikeli olur bizim için. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz” diye yazıyor. Devam ediyorlar “Maçı istediğiniz şekilde bitirmenizi sağlarız. Kişi başı 100 bin başkanım” diye bitiriyorlar.

Başkan hemen kulübün yetkililerini arıyor ve durumu bildiriyor.

Telefon numarası da açık. Numara Gürcistan numarası. Ben de mesajlaşmalar var.

YAZMAYAYIM DEĞİL Mİ?

Devam edelim...

Gençlerbirliği kalecisi Nurullah Aslan adına Eyüpsporlu yöneticilere “500 bin TL verin maçı organize edelim” diyorlar. Eyüpspor yöneticileri durumu başkan Murat Özkaya’ya bildiriyor. Murat Özkaya hemen Gençlerbirliği yönetimini arayıp durumu bildiriyor ve “Maça çıkarmayın” diyor. Kaleci maça çıkmıyor.

Daha önce de yazdım. Mesela Tuzlaspor Başkanı Feyzi İlhanlı’ya sorup doğrulattığım bir ortaklık var. Bilal Kadayıfçı, Cemil Önal ile ilgili. Bilal Kadayıfçı Diyarbekirspor’un başkanlığını yaptı. İlhanlı, Kadayıfçı için “Bir yıl durdu sonra gitti” dedi. Ancak Cemil Önal için herhangi bir cevap vermedi.

Cemil Önal, Halil Falyalı cinayetinde de adı geçen biri. Bahis sektörünün büyükleri ve ilintili diğer isimler Anıl Uzun, Onur Uzun, Ozan Özerk. Bu kişilerin ortaklık yaptığı onlarca firma var.

Hatta Anıl Uzun ve Onur Uzun’un dahil olduğu Halil Falyalı bağlantılı isimlerin içinde olduğu Ankara merkezli bir bahis operasyonu yapılmıştı. İddianamede, “Söz konusu gelirin oldukça yüksek bir meblağ olduğu, öyle ki yasadışı bahiste kullanılan sadece ‘jeton’ isimli uygulamadan bir günde 100 bin doların üzerinde gelir elde edildiği, örgütün Türkiye dışında dört ülkede daha yasadışı bahis oynattığı ve bu yolla milyonlarca dolar gelir elde ettiği” belirlendi.

Hücre tipi bir organizasyona sahip olan örgütün beyni İngiltere’de yaşayan Anıl Uzun’du. Örgüt, Türkiye’nin yanı sıra Malta, Litvanya, Bulgaristan ve Kıbrıs’ta da yasadışı bahis faaliyetleri yürütüyordu.

Bak yine Bulgaristan ve yasadışı bahis karşımıza çıktı!

Soruşturmada belirtilen Jeton isimli uygulama, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımına geçen sene sponsor olan Jeton mu?

Acun Ilıcalı’yı arayıp sordum. Sponsor alındığından haberi bile yoktu. Önce belge ve bilgileri gönderdim o da ekibine sordu. İngiltere’deki Hull City takımının ilgili departmanı böyle bir sponsorluğu geçen yıl almış. Ancak Türkiye’deki yasadışı bahis iddiaları çıkar çıkmaz ilişiği kesmişler. Aynı firmadan bir daha sponsorluk alınmamış. Acun Ilıcalı da böyle şeylerin kabul edilemez olduğunu üstüne basa basa belirtti. Cevabı için teşekkürler.

Biz devam edelim...

Mesela sanal bahis üyeliklerinde bir kaleciye denk geldim. VIP listede. Toplamda 1 milyon 500 bin TL bahis yapmış. Aradım kendisi ile konuştum. Sanal bahis sitesindeki üye kayıt bilgilerinde bulunan telefon, TC numarası, mail adresi her şeyi tutuyor. Kendisi de bilgileri doğruladı. Ancak “Ben oynamadım” dedi. Tüm bilgiler ve belgeler elimde olmasına rağmen şimdi oynadığı bahis kuponlarını araştırıyorum.

Ya bahis oynayan futbolcular? Ya şike teklif eden diğer kişiler? Ya menajerler?

Devam edeceğim...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur futbolda temiz eller operasyonu çağrısı yaptı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakemlerin içinde bir İzmir çetesi olduğunu anlattı. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar korkunç iddialarda bulunuyorlar.

Hangi birini yazayım, bizim işimiz mi bunlar savcılar bu bataklığa karşı harekete geçmeli.