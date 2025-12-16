Murat Ağırel, elden ele dolaşan GAİN Medya'yı yazmıştı: 'Yasadışı bahis baronlarının yeni ilgi alanları arasında film yapım şirketleri var'

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, holding çatısı altındaki şirketlere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yasa dışı bahis" ve "Suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Murat Ağırel, GAİN Medya'ya yapılan operasyonla ilgili X platformundaki hesabı üzerinden dikkat çeken iddialarda bulundu. Gain Medya'nın yüzde 50 hissesine sahip olduğu belirtilen Berkin Kaya’nın Youwin ve Marsbahis adlı yasa dışı bahis sitelerinin ortağı ya da sahibi olabileceğine dikkat çeken Ağırel, Kaya’nın daha önce “Ukash kart”ın sahibi olduğunu da yazdı.

Ukash kartın reklamlarında ve üyelere gönderilen e-postalarda yasa dışı bahse para yatırılabileceği ve referans verilen yasa dışı bahis sitelerinin açık biçimde ifade edildiği iddiasına yer veren Ağırel, Ukash kartın ardından “Otopay” adlı ödeme sisteminin kurulduğunu da belirtti.

"BARONLARIN YENİ İLGİ ALANI YAPIM ŞİRKETLERİ"

Murat Ağırel, GAİN Medya’nın kısa süre içinde el değiştirmesine ve yeni sahiplik yapısına ilişkin iddiaları mart ayında köşesine taşımıştı.

Murat Ağırel, "Kirli Çark" isimli kitabı üzerinde çalıştığı sırada edindiği bilgilere göre, RAMS Grup’un 29 Kasım 2024 tarihinde GAİN Medya’yı Berkin Kaya’ya sattığını yazdı. Ağırel, GAİN Medya’nın sermayesinin ise 1 milyar TL olduğunu belirtti. Ağırel’in aktardığına göre, Berkin Kaya ile yaptığı görüşmenin ardından GAİN Medya kısa süre sonra bir kez daha el değiştirdi. Bu kez alıcı, Anahat Holding oldu.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Anahat Medya AŞ, 12 Aralık 2024 tarihinde Selahattin Aydın tarafından kuruldu. Şirket, 21 Şubat 2025 tarihinde GAİN Medya’yı satın aldı.

"Anahat Holding ve Selahattin Aydın kimdir diye araştırdığımızda ise karşımıza çok fazla isim çıkıyor" diyen Ağırel, yazısında şu bilgilere yer vermişti:

"İngiltere’de kurulmuş olan Anahat Holding adlı firma var. Anahat Holding’in İngiltere’deki şirketinin öncesi ASKAY International adlı firma. Anahat Holding’in CEO’su Aziz Saka. Firmalar arasındaki bağa baktığımızda ise Paradise Belgelerine yansıyan Ahmet Salih Kayahan ve Tekstilkent’teki bir adres çıkıyor.

Bunları sormak için Selahattin Aydın’a ulaştım. Aydın, GAİN alımını doğruladı. Berkin Kaya ile İngiltere’de yine Kaya’nın sahibi olduğu restoranda tanıştığını söyledi.

Aydın, Aziz Saka ismiyle daha önce birlikte çalıştıklarını ancak kendisini dolandırdığını ve bu konuda yargının kararlarının olduğunu aktardı.

Yasadışı bahis ile bir bağının olmadığını belirtti. Berkin Kaya’nın yasadışı bahis ile ilgili bağının olup olmadığını bilmediğini anlattı.

Yetkililere sesleniyorum.

Yasadışı bahis baronlarının yeni ilgi alanları arasında film yapım şirketleri var. Vizyona giren filmlerin bilet satış rakamları konusunda birtakım iddialar var, sektördeki kişiler bunu yüksek sesle dillendiriyor.

Dijital medya ve televizyon kanallarının sermaye yapıları ve sahipleri incelenmeli. Her ne kadar karışık gibi görünse de çark zaten birkaç şirketin etrafında dönüyor."