GAİN Medya’yı kim satın aldı?

15 Mart 2025 Cumartesi

Payfix, CapitalTürk Holding, Ekspres Holiday, Fix 360, Sigorta Fix, Bank Pozitif, BabilonTown, Fix 360 Sinema Yapım, Pozitif Tek, Cashfix Teknoloji...

Şirketlerin ve şirket sahiplerinin içinde yer aldığı iddianame ile MASAK raporunu dört yazı dizisi ile anlattım.

Bugün bir gelişme oldu.

Yazılarımdan sonra Erkan Kork ve 49 kişi gözaltına alındı.

Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete ise el konuldu.

Kendisi ile röportaj yapmıştım. Cevapları yazı dizimin 4. bölümünde var.

Şimdi aklıma takılan şu.

Soruşturma 2021’de başlıyor. MASAK raporu 2023 Aralık’ta düzenleniyor. İddianame 2024 Mart’ta hazırlanıyor. Mahkemede ilk celse yapılıyor. Bu süreç devam ederken, MASAK raporunda açık açık tespitler yapılmışken Erkan Kork, Bank Pozitif’i ve Flash TV’yi nasıl satın aldı?

Bu soruların cevabını takip edeceğiz. Ancak MASAK raporunda başka isimler de var.

Son kitabım KİRLİ ÇARK’ta tüm ayrıntılarını anlattım ancak kayda geçsin diye tekrar yazıyorum.

Rapordaki ifadelerde ismi geçenler şunlar: Bilal Kadayıfcıoglu, İlker Zorluer, Yaşam Ayavefe, Berkin Kaya.

Berkin Kaya hem MASAK raporundaki ifadede 4 yerde geçiyor hem de daha önce haberlere de konu oldu.

İddia şu ki Berkin Kaya, Youwin ve Marsbahis adlı yasadışı bahis sitesinin ortağı/sahibi. Kaya, daha öncesinde Ukash kartın da sahibiydi.

Ukash kart elektronik para ödeme sistemi. Sonrasında satıldı.

Ukash kart reklamlarında ve üyelerine gönderilen maillerde yasadışı bahse para yatırılabileceği ve referans verdiği yasadışı bahis siteleri açık açık ifade ediliyor.

Ukash karttan sonra Otopay ödeme sitemi kuruldu.

Berkin Kaya ile kitap yazım sürecinde konuştum. Kendisi Ukash kartın sahibi olduğunu ama sattığını, yasadışı bahis ile bir bağının olmadığını beyan etti.

Şirketlerini araştırdım. Kaya’nın sahibi olduğu 10 şirketi inceledim.

Berton Yapı İnşaat isimli firma 2015 tarihinde kurulmuş. Berton Tarım ise 2017 yılında kurulmuş diğerleri ise 2022 ve 2023 yıllarında kurulmuş firmalar. Ödedikleri vergiler ise komedi gibi. Tüm şirketler ile 2023 yılında sadece iki firmada vergi ödemiş diğerleri matrahsız onda da toplam 19 milyon vergi ödemesi yapılmış.

Neden “komedi” diyorum biliyor musunuz?

Berton Yapı İnşaat diye girip araştırma yapın. Yaptıkları işleri görürsünüz. Mesela “Berton Medya”. 2022 yılı şubat ayında kurulan Berton Medya hemen “Hatıran Yeter”, “Filme Gel” gibi sinema filmlerini çekmiş yenisini de çekiyorlar.

Kuruluşundan 4 ay sonra Levent şubesine Okan Karacan’ı ve başka şubesine de Okan Karacan’ın eşini atamış. Bir yıl sonra da şirkete Beşiktaşlı eski futbolcu Mesut Kumcuoğlu’nu atamış. Firmanın sosyal medya sayfasına girip baktığınızda Ersin Korkut ile birlikte, “Kısa Mesafe” isimli bir program yaptıklarını ve aynı zamanda Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konser etkinliklerinde yer aldıklarını görürsünüz.

Mesela Berkin Kaya ve kuzeninin aldığı bir lokantalar zinciri var. İş dünyasının ünlü ismi Metin Şen, 2014 yılında New York’un dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina’yı Türkiye’ye getirmiş ve kısa sürede büyük başarı elde etmişti.

Kime ne zaman satmış? 2023 Haziran ayında Kaan Kasacı ve Berkin Kaya’ya satmış. Peki ne kadar ödemişler? 3.2 milyon dolar!

Serafina’nın Türkiye’deki tüm haklarını Metin Şen’den satın almış.

Peki Berton grubun başka bu tarz yatırımları var mı? 888 Private Bodrum, 888 Bayraklı, 888 İstanbul ve daha birçok marka var grup bünyesinde. Efes Premium diye bir marka var sayfalarında.

GAİN Medya’yı biliyor musunuz?

Kısa süre önce RAMS Grup tarafından ciddi bir yatırım ile satın alındı. GAİN kurucusu Gözde Akpınar, GAİN’in bütün hisselerinin Rams Türkiye tarafından satın alınması için el sıkıştıklarını Nisan 2023 tarihinde paylaşmıştı.

Kitabımı yazarken öğrendim ki RAMS Grup 29 Kasım 2024 tarihinde GAİN Medya’yı Berkin Kaya’ya satmış.

Sermayesi ise 1 milyar TL.

Kitabım ile ilgili Berkin Kaya ile konuşmamdan kısa süre sonra GAİN Medya bu sefer Anahat Holding isimli firmaya satılmış. Bunu da araştırdım.

GAİN’i satın alan Anahat Medya AŞ 12 Aralık 2024 tarihinde Selahattin Aydın tarafından kurulmuş. 21 Şubat 2025 tarihinde de GAİN Medya’yı satın almış. Ticaret Sicil Gazetesi’nde gözüken bu.

Anahat Holding ve Selahattin Aydın kimdir diye araştırdığımızda ise karşımıza çok fazla isim çıkıyor.

İngiltere’de kurulmuş olan Anahat Holding adlı firma var. Anahat Holding’in İngiltere’deki şirketinin öncesi ASKAY International adlı firma. Anahat Holding’in CEO’su Aziz Saka. Firmalar arasındaki bağa baktığımızda ise Paradise Belgelerine yansıyan Ahmet Salih Kayahan ve Tekstilkent’teki bir adres çıkıyor.

Bunları sormak için Selahattin Aydın’a ulaştım. Aydın, GAİN alımını doğruladı. Berkin Kaya ile İngiltere’de yine Kaya’nın sahibi olduğu restoranda tanıştığını söyledi.

Aydın, Aziz Saka ismiyle daha önce birlikte çalıştıklarını ancak kendisini dolandırdığını ve bu konuda yargının kararlarının olduğunu aktardı.

Yasadışı bahis ile bir bağının olmadığını belirtti. Berkin Kaya’nın yasadışı bahis ile ilgili bağının olup olmadığını bilmediğini anlattı.

Yetkililere sesleniyorum.

Yasadışı bahis baronlarının yeni ilgi alanları arasında film yapım şirketleri var. Vizyona giren filmlerin bilet satış rakamları konusunda birtakım iddialar var, sektördeki kişiler bunu yüksek sesle dillendiriyor.

Dijital medya ve televizyon kanallarının sermaye yapıları ve sahipleri incelenmeli. Her ne kadar karışık gibi görünse de çark zaten birkaç şirketin etrafında dönüyor.