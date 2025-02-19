Kara para ağı GAİN'e uzandı: Murat Ağırel'den çarpıcı iddia

Yayınlanma: 19.02.2025 - 15:00

Güncelleme: 19.02.2025 - 15:04

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan yasadışı bahis ve kumarın anatomisini 'Kirli Çark' kitabında çıkardı. Kitap, Ağırel’i de tehdit eden bir bahis baronunun, pek çok ünlü ismin de yer aldığı GAİN Medya’ya kadar uzanan devasa kara para ağı gözler önüne seriyor.

Ağırel, bahis operasyonlarının iddianameleri üzerinden sürdüğü iz ile illegal sektörün en büyük ve en eski şirketlerinden ‘Marsbahis’in geniş ağını ortaya çıkarıyor. Kitaba göre; bahis sitesinin sahibi ‘David’ kod adıyla bilinen Berkin Kaya. 6-7 yılda kendisinin başında olduğu devasa bir kara para aklama sistemi oluşturmuş.

Şahıs, Ukash Kart isimli kripto para sitesi ile faaliyetine başlıyor. Ukash adlı başka iki şirket daha bulunuyor. Bunlardan 2015 tarihli Ukash İnternet Hizmetleri’nin kurucusu Baha İlmen. Ön ödemeli kart satan şirket hakkında 2015’te dolandırıcılık şikayetlerinde bulunulmuş.

ÇİFTLİKBANK SİSTEMİNİ TÜRKİYE'YE GETİRMİŞLER

Bahis baronlarının faaliyetleri ve ilişki ağlarının izini süren Ağırel kripto para üzerinden kurulan dolandırıcılık sistemini ortaya koyuyor. 2019’da İzmir’de kurulan Sistemcoin isimli kripto para sitesi 2021’de kapanıyor. Çok sayıda kişi parasını alamıyor. 3 milyon liraya yakın parasını kaptıran Hint asıllı Türk vatandaşı şikayetçi olunca operasyon yapılıyor ve 8 kişi tutuklanıyor. Bunlardan birisi de İlmen. Sahte kimlikle yakalanan İlmen’in ayrıca ‘Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte’ adlı sitelerle de dolandırıcılık yapıldığı görülüyor. Bu bilgiye göre: Mehmet Tosun'un Çiftlik Bank'ının ilk olarak bu grup tarafından Türkiye'ye sokulmuş.

ÜNLÜ İSİMLER KULLANILMIŞ

Ukash dolandırıcılığının altından resmi kayıtlarda ismine rastlanmasa da Berkin Kaya çıkıyor. Şahıs, ifadesinde şirketin sahibi olduğunu söylüyor. Berkin Kaya’nın 2015’den sonra kurduğu BERTON ile başlayan tarım, enerji, turizm, inşaat, sağlık, porselen ve film yapımcılığında faaliyet gösteren 10 adet şirketi bulunuyor. Mesela; BERTON Medya, 2022 yılında ‘Hatıran Yeter’, ‘Filme Gel’ gibi filmleri çekmiş. Kuruluşundan 4 ay sonra Levent Şubesi’ne Okan Karacan, başka bir şubesine de Karacan’ın eşi atanmış. Bir yıl sonra da şirkete eski Beşiktaşlı futbolcu Mesut Kumcuoğlu katılmış. Şirket Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser etkinlikleri de düzenlenmiş.

Berkin Kaya’nın kuzeni Kaan Kasacı, Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve 2023 seçimlerinde başkan adayı Serdal Adalı’nın listesinde bulunuyordu. Kaya ve kuzen Kasacı 2023 yılında iş dünyasının ünlü ismi Metin Şen tarafından Türkiye’ye getirilen İtalyan restoran zinciri Serafina’yı satın alıyor. Ayrıca BERTON Grup adı altında 888 Private Bodrum, 888 Bayraklı gibi bilinen markalar da kuruluyor.

Ağırel kitabında: “Hangi para ile kuruldu bunlar?” sorusunu soruyor. Zira ‘Youwin’ adlı yasadışı bahis sitesinin sahibi de aynı kişi. Berkin Kaya’nın ilişkili olduğu ‘Marsbahis’ ile bağlantılı bir site.

GAİN'E UZANAN AĞ

Berkin Kaya'nın bahis imparatorluğu yaptığı en büyük yatırım hamlesi ile daha da büyüyor. Dijital yayıncı GAİN, Nisan 2023’te önce inşaatçı RAMS Grup’a satılıyor. 13 Aralık 2024’te ise GAİN Medya Berkin Kaya satın alıyor.

AĞIREL VE AİLESİ TEHDİT EDİLDİ

Murat Ağırel, bulduğu bilgiler ışığında Berkin Kaya’yı aradığında ''müsait misiniz?” sorusuna ‘tehdit’ yanıtı alıyor. Kaya, Ağırel'den basın kartını ve TC kimlik numarasını istiyor. Bununla birlikte Kaya, Ağırel'i yaşadığı yeri sinyal ile bulmakla tehdit ediyor.