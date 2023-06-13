Özgür Özel: Adayım

Yayınlanma: 13.06.2023 - 22:10

Güncelleme: 13.06.2023 - 22:19

Halktv'de Timur Soykan, Şule Aydın ve Murat Ağırel'in olduğu Kayda Geçsin programında son günlerde CHP'de sıkça tartışma konularına sebep olan Genel Başkanlık adaylığına ilişkin iddia atıldı.

CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre konuşan Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'de Genel Başkanlık yarışında aday olduğunu açıkladı. Ağırel'in aktardığı bilgilere göre "Genel Başkanlıksa Genel başkanlık, hür türlü göreve varım" diyen Özel, "ülke şartları yürü derse yürürüm" şeklinde konuştu.

Gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı:

"Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: Elbette Genel Başkanlıksa genel başkanlık, fedakarlıksa fedakarlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkiisine adayım dedi. Gerekise sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız dedim... İlk defa Evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey dedi."

Özgür Özel ile görüştüm

“Aday mısınız?” diye sordum, “Adayım, hazırım” diye konuştu.



Verdiği yanıtı aynen aktarıyorum:



“Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda… https://t.co/DXQoXXvdfl — Murat AĞIREL (@muratagirel) June 13, 2023

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar. Hepimizin birbirimizle hukuku, birbirimize borcu var. Ancak en büyük borç vatana olan borç" demişti.

Özel, son olarak Kübra Par’a yaptığı açıklamada ise “Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım. Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize ‘Değişin’ deme hakkı var. Hatta oy vermeyenler de ‘Değişin de oy verelim’ diyebilir. Genel Başkanımız ile çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam." ifadelerini kullanmıştı.